Regierung spielt Opposition

»Aggressiver Schritt«: Die rumänische Ministerpräsidentin Viorica Dancila und der Chef der Sozialdemokraten Liviu Dragnea in Bukarest am 17. Januar 2018 Foto: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Die rumänische Hauptstadt sieht einem geschäftigen Wochenende entgegen. 13 verschiedene öffentliche Veranstaltungen wurden für den Samstag in Bukarest angemeldet, wie die Nachrichtenagentur Mediafax berichtete. Im Mittelpunkt des Interesses steht die von den regierenden Sozialdemokraten (PSD) organisierte Großkundgebung am Abend. Dazu kommt aber noch der »Marsch der Vielfältigkeit« für die Rechte der LGBTQ-Community um 13 Uhr und der als Gegenveranstaltung schon am Vormittag geplante »Marsch der Normalität« von der neofaschistischen Partei »Neue Rechte«.

Bis zu 400.000 Demonstranten würden in Bukarest erwartet, so die Sozialdemokraten um Regierungschefin Viorica Dancila und PSD-Chef Liviu Dragnea. Geplant ist die Kundgebung schon seit Januar letzten Jahres, als die Massenproteste gegen Korruption und die von der Regierung angestrebte Justizreform begannen, doch wurde sie mehrmals verschoben. Aus dem ganzen Land sollen die Menschen nach Bukarest gebracht werden. Ähnliche Anhängermobilisierungen durch Regierungen hatte es in den letzten Jahren auch schon in Ungarn und Polen gegeben.

Bereits am Montag hatte Dragnea auf einer Pressekonferenz erklärt, die Partei wolle für den Rechtsstaat, bürgerliche Grundrechte und die Verteidigung der Demokratie demonstrieren. Die Kundgebung richte sich gegen den »Parallelstaat«, der unter dem Vorwand des Kampfes gegen Korruption, Rumänien zu einem von Agenten unterlaufenen Land gemacht habe.

Grund für diese Ausrichtung ist, dass es nun wohl zum einen Beweise gibt, dass in der Vergangenheit verschiedene Strafverfolgungsbehörden mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet haben. Zum anderen hat in der vergangenen Woche das rumänische Verfassungsgericht der Regierung in einem Rechtsstreit mit dem Präsidenten Klaus Johannis recht gegeben. Dieser hatte sein Veto gegen die Entlassung der Leiterin der »Antikorruptionsbehörde« Laura Kövesi eingelegt. Das Verfassungsgericht hat dies für nicht zulässig befunden.

Kritik an der Kundgebung gibt es nicht nur von der rechtsliberalen Opposition. Ciprian Siulea vom linken Nachrichtenportal CriticAtac nennt sie »heuchlerisch«. Gegenüber jW sagte er, es stimme zwar, dass es eine »undemokratische Verschiebung der Macht« zu nichtgewählten Institutionen gebe. Die Sozialdemokraten hätten aber »nicht die Absicht, diese Macht unter demokratische Kontrolle der Bürger zu bringen, sie wollen sie ihren Interessen unterwerfen.«

Bedenklich ist die Regierungsveranstaltung auch mit Blick auf den am selben Ort stattfindenden »Marsch der Vielfältigkeit«, für den dieses Jahr 4.000 Teilnehmer erwartet werden und der die seit 2004 alljährlich veranstaltete Bucharest Pride für die Rechte der LGBTQ-Community abschließt. Laut Siluea ein »aggressiver Schritt« der Sozialdemokraten gegen die Aktivisten für sexuelle Gleichberechtigung. Denn zunächst hatte die bereits im April angekündigte Großkundgebung der Regierungsanhänger eine Demonstration für die »traditionelle Familie« sein sollen. Die Sozialdemokraten mobilisieren gegenwärtig zur Volksabstimmung über eine Verfassungsänderung, die die Ehe als Verbindung von Mann und Frau definieren soll und nicht, wie bislang, als eine zwischen zwei Partnern. Man wolle dies auch gegen den »europäischen Trend« und entgegen der Kritik aus der Sozialdemokratischen Partei Europas tun, so die PSD.

Eine Gegenveranstaltung zur Bucharest Pride hatte bereits die neofaschistische »Neue Rechte« angekündigt: einen »Marsch der Normalität«, zu dem etwa 300 Sympathisanten erwartet werden und der nur wenige Stunden zuvor stattfinden soll. Da Mitglieder der Partei in den letzten Jahren immer wieder auch gegenüber der LGBTQ-Community gewalttätig geworden waren, wird auch dieses Jahr mit Übergriffen gerechnet.