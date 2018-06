Atommacht auf Abruf

Bald ein Kettenglied im US-Atomwaffenprogramm? Urananreicherungsanlage der Betreiberfirma Urenco im nordrhein-westfälischen Gronau Foto: Bernd Thissen dpa/lnw

»Die Urananreicherung ist ein klassischer Weg, um nuklearen Brennstoff herzustellen. Diese aufwendige Technologie ist aber auch der Schlüssel zu Atomwaffen,« schrieb 2007 der damalige Außenminister und heutige Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier (SPD) in einem Gastkommentar im Handelsblatt. Steinmeier meinte den Iran. Aber mit der Urananreicherungsanlage der Urenco in Gronau verfügt auch die Bundesrepublik über diesen Schlüssel. Und bis heute ist die Urenco vom bundesdeutschen Atomausstieg ausgenommen.

Die Urananreicherung unterstreicht, dass die »friedliche« Nutzung der Atomenergie von der militärischen kaum zu trennen ist. Dabei kommt es noch nicht einmal darauf an, ob mit dieser Technik tatsächlich hochangereichertes Uran für den Einsatz in Atomwaffen hergestellt wird. Schon die Fähigkeit, diese Technik zu betreiben, führt außenpolitisch zu dem Status, Atomwaffenstaat auf Abruf zu sein.

Auf diese machtpolitische Bedeutung verwies jüngst der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). In einer Landtagsdebatte über die Brennstofflieferungen der deutschen Uranfabriken für marode belgische AKWs machte er klar, warum er die Stilllegung der deutschen Urenco-Fabrik ablehnt: »Wenn wir Gronau schließen, (…) dann bedeutet das, dass sich Deutschland aus diesem Feld der Produktion verabschiedet. Wir sind dann nicht mehr Mitglied der Internationalen Atomenergiebehörde. Wir wären dann nicht an den Atomenergiegesprächen und den Friedensgesprächen mit dem Iran beteiligt gewesen. (...) Damit würden wir den Einfluss Deutschlands preisgeben.«

Die Mitgliedschaft der BRD bei der Internationalen Energieagentur würde es zwar nicht kosten, aber eine deutsche Beteiligung bei den Fünf-plus-eins-Gesprächen (UN-Vetomächte plus Deutschland) mit dem Iran wäre ohne Urenco nicht denkbar. An den Verhandlungen waren denn auch Urenco-Mitarbeiter für die Bundesregierung dabei, ebenso wie Fachleute aus dem mit hochangereichertem Uran betriebenen Atomforschungsreaktor in Garching.

Die Urananreicherungstechnik im Iran basiert schließlich auf dem Know-how der Urenco. In den 1970er Jahren gelang es dem Wissenschaftler Abdul Qadeer Khan, in der niederländischen Urenco-Anlage in Almelo Blaupausen für den Bau der bei der Anreicherung eingesetzten Zentrifugen zu stehlen. Er legte damit die Grundlage für das Atomwaffenprogramm von Pakistan. Von hier aus bekamen der Iran und auch Nordkorea Zugriff auf diese Waffentechnik.

Die Uranfabriken der Urenco unterliegen internationalen Kontrollen, die im völkerrechtlich verbindlichen Vertrag von Almelo (1970) geregelt sind. Die Urenco darf das spaltbare Uran nur bis zu fünf Prozent anreichern, um damit Brennstoff für den Einsatz in Atommeilern zu liefern. Neben den drei Vertragsstaaten Deutschland, Niederlande und Großbritannien ist Euratom für entsprechende Kontrollen zuständig.

Dennoch könnte Urenco mit seinem AKW-Uran künftig Beihilfe zum US-Atomwaffenprogramm leisten. Seit einigen Jahren verfügen die USA über keine Urananreicherungstechnologie. Für ihre Atomwaffen benötigen sie Tritium als Sprengstoffverstärker. Dieses wird in dem kommerziellen Reaktor Watts Bar 1 der staatlichen Tennessee Valley Authority (TVA) durch den Einsatz spezieller Lithiumstäbe erzeugt. Ein zweiter Reaktor soll künftig noch mehr Tritium erzeugen. Die Urenco vertritt die Auffassung, dass es kein Problem wäre, wenn ihr »ziviles« Uran in derartigen Atomkraftwerken als »Nebenprodukt« bei der Stromerzeugung auch Tritium für Atomwaffen herstellt. Lieferverträge für Urenco-Uran sind im letzten Jahr mit TVA geschlossen worden. Um die Grenzen zwischen militärischer und »ziviler« Nutzung der Atomenergie nicht noch weiter zu verwischen, will das US-Department of Energy den Einsatz »friedlichen« Urans zur Atomwaffenherstellung derzeit nicht zulassen. Allerdings könnte Urenco künftig einem Konsortium von Unternehmen aus den USA und Japan gehören. Denn: Die Urenco-Anlagen in Gronau und den anderen Standorten sollen verkauft werden.