Geldstrafe für Aufklärungsarbeit

Solidaritätsbekundung vor dem Münchner Gerichtsgebäude Foto: Kerem Schamberger

Angeblich hatte der Prozess gegen den Kommunikationswissenschaftler Kerem Schamberger vor dem Münchner Amtsgericht keinen politischen Hintergrund – darauf bestand Richterin Silberzweig am Freitag gleich zu Beginn, bevor sie dem Angeklagten und seinem Verteidiger das Wort erteilte. Vorgeworfen wurden Schamberger »verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen«. Nach nicht einmal zwei Stunden war der Doktorand, der in sozialen Netzwerken regelmäßig über die Verfolgung kurdischer und türkischer Demokraten auch im Freistaat Bayern informiert, zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.350 Euro verurteilt. Neben diesen 30 Tagessätzen à 45 Euro soll er die Kosten des Verfahrens tragen. »Ich weiß, das ist kein schönes Geburtstagsgeschenk«, sagte die Richterin im versöhnlichen Ton einer Grundschullehrerin zu Schamberger, der am Freitag 32 Jahre alt wurde. Die Staatsanwältin hatte allerdings 70 Tagessätze in gleicher Höhe gefordert – also insgesamt 3.150 Euro –, nachdem der Angeklagte ihr »Angebot«, das Verfahren gegen eine Geldauflage in Höhe von 2.500 Euro einzustellen, abgelehnt hatte.

Schamberger hatte Anfang März einem Strafbefehl über 3.000 Euro widersprochen, der sich darauf bezog, dass er auf seiner Facebookseite eine anonymisierte Anklageschrift veröffentlicht hatte. Der Name des Betroffenen war geschwärzt – außer dem Polizeibeamten, der die Anzeige geschrieben hatte, konnte niemand zuordnen, um wen es sich handelte. Das Verfahren gegen den jungen Mann wurde inzwischen eingestellt – Hintergrund der Anklage war der bayerische Umgang mit Fahnen und Symbolen der Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ, die in Nordsyrien gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« und zuletzt gegen die türkische Invasion im Kanton Afrin kämpften. Von der Berliner Polizei werden solche Flaggen auf Demonstrationen toleriert. In Bayern drohen wegen entsprechender Facebook-Einträge Hausdurchsuchungen und die Beschlagnahme von Computern, Smartphones und Speichermedien sowie Anklagen. Auch gegen Schamberger wurde und wird deshalb ermittelt – mehr als ein Dutzend Verfahren dieser Art laufen nach seinen Angaben gegen ihn. Nur deshalb wusste auch der auf solche angeblichen »Delikte« spezialisierte Polizeibeamte, der Schambergers Facebookseite besuchte, gegen wen sich die anonymisierte Anklageschrift richtete. Dem Betroffenen, der am Freitag als Zeuge aussagte, entstand durch Schambergers Verhalten kein Schaden.

Staatsanwältin und Richterin betonten jedoch, es gehe im Paragraphen 353d – »Verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen« – auch um die Unvoreingenommenheit von Zeugen und Schöffen, die gefährdet sei, wenn eine Anklageschrift »ganz oder in wesentlichen Teilen« vor der öffentlichen Verhandlung publiziert würden. Schamberger habe das wissen können, zumal er selbst einen Presseausweis besitze. Rechtsanwalt Marco Noli sagte jedoch in seinem Schlusswort, das Kriterium der »Wesentlichkeit« sei ohne identifizierbaren Beschuldigten nicht erfüllt. Polizei und Staatsanwaltschaft lancierten selbst in manchen Fällen eine detailliertere Vorberichterstattung, betonte Noli. Er forderte Freispruch.

»Das ist kein unpolitisches Verfahren, sondern ein zutiefst politisches Verfahren«, stellte der Angeklagte in seinem Schlusswort klar. Es gehe hier um ein Exempel. »Die Zusammenarbeit des Freistaats Bayern mit der Diktatur in der Türkei« gegen kurdische und türkische Demokraten müsse öffentlich gemacht werden. »Wenn es ich nicht bin, dann werden es andere sein, die weitermachen.«