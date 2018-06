Toxische Opferrolle?

»#metoo« fördert nach Ansicht von Svenja Flaßpöhler nicht das weibliche Selbstwertgefühl. Statt dessen gerate die Kampagne vielfach zum Onlinepranger, Vorwürfe müssten nicht belegt werden Foto: Kim Hong-Ji/REUTERS

Unbehagen gegenüber dem Hashtag-Feminismus, der mit der »#metoo«-Kampagne gegenwärtig Medienhype ist, spüren viele Frauen. Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des Philosophie Magazins hat in einem schmalen Bändchen von 48 Seiten eine scharfe Kritik des Hauptstroms dieser Debatten formuliert. Sie vertritt die Auffassung, dass #metoo ein passives Frauenbild vermittelt und den Eindruck erweckt, als seien sie mit männlicher Gewalt in der Arbeitswelt, auf der Straße und im Bett nicht nur ständig konfrontiert, sondern ihr auch hoffnungslos ausgeliefert. Auch würden verschiedene Formen der Übergriffigkeit – von der Vergewaltigung bis zur verbalen Anmache – oft so behandelt, als wäre all das gleichermaßen schwerwiegend.

Für unannehmbar hält es Flaßpöhler, dass Männer, denen sexistische Übergriffe auf Frauen, andere Männer oder Minderjährige vorgeworfen werden, öffentlich angeprangert werden, ehe ein strafrechtliches Verfahren stattgefunden hat. Die Autorin erinnert an die mittelalterliche Institution des Prangers: »Der Verurteilte wurde an einen Schandpfahl gefesselt, öffentlich vorgeführt und der gesellschaftlichen Schmähung preisgegeben. Wer einmal am Pranger stand, konnte nicht mehr so weiterleben wie zuvor, er war als gesellschaftliches Subjekt vernichtet.« Selbst im 13. Jahrhundert, betont Flaßpöhler, sei man zuerst nach damaligem Recht verurteilt und erst dann an den Pranger gezerrt worden. Heute, meint sie, übernehme »die Funktion des Schandpfahls der Hashtag (so Klarnamen genannt werden) oder auch die sogenannte Verdachtsberichterstattung«, die die im Strafrecht geltende Unschuldsvermutung meist ignoriere.

Die Publizistin meint, dass sich Frauen gegenüber etlichen Formen von Anmache oder Übergriffen durchaus erfolgreich wehren können. Und sie weist darauf hin, dass auch in den jetzt bekannt gemachten Altfällen, die schon Jahrzehnte zurückliegen, eine Strafanzeige möglich gewesen wäre.

Immer wieder kommt zur Sprache, dass eine Anzeige unterlassen wurde, weil die Betroffene ökonomisch vom Übergriffigen abhängig war. Tatsächlich haben Sexualdelikte nicht nur mit körperlicher Überlegenheit von Männern zu tun, sondern vor allem mit ihrer wirtschaftlichen Macht. Flaßpöhler vermutet, dass ein Hashtag zum Thema ungleiche Löhne für gleiche Arbeit weitaus weniger Chancen auf ein derart großes Medienecho hätte als Berichte von Belästigung und Vergewaltigung, insbesondere, wenn es sich um prominente männliche Täter und/oder prominente Opfer handelt. Hier hätte es dem vorbildlich schlanken Büchlein gut getan, wenn Flaßpöhler auf einigen zusätzlichen Seiten erläutert hätte, dass die große Mehrheit der Frauen auf Grund viel größerer ökonomischer Abhängigkeiten als sie etwa in der Filmbranche existieren nicht nur im Job, sondern auch von Seiten des Partners oft schlimmeren und permanenten sexuellen Übergriffen ausgeliefert sind, ganz zu schweigen von Millionen Zwangsprostituierten.

Dass die »#metoo«-Kampagne die alte essentialistische Sicht auf die Geschlechter fortschreibt, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass allein das Öffentlichmachen lange zurückliegender Angriffe als »grandioser emanzipatorischer Akt« gefeiert wird. Treffend ist Flaßpöhlers Beobachtung, dass die konservative Auffassung der Frau nur zwei Handlungsmöglichkeiten bietet: Sie muss entweder den Mann abwehren, möglichst ehe es zu Vertraulichkeiten kommen kann – oder versuchen, »ihm bis zur Selbstaufgabe zu gefallen«. Eigene Bedürfnisse kommen da bestenfalls indirekt vor.

Dass es überhaupt zu einem Medienhype mit einem rückwärtsgewandten Frauenbild kommen kann, ist für Flaßpöhler ein Zeichen dafür, dass fortgeschrittenere Konzepte der feministischen Theorie zum Teil vergessen seien, zum Teil aber auch nicht wirkten. Judith Butler habe zwar richtig herausgestellt, dass die Geschlechteridentitäten biologisch flexibel sind und sozial definiert werden. Butler wollte der Diskriminierung von Frauen entgegenwirken, die keine Kinder haben können oder wollen, sowie queeres Körperbewusstsein stärken. In der Rezeption von Butlers Werk wurde aber die Problematik der heterosexuellen Verhältnisse – die ja die Mehrheit der heutigen Menschen betrifft – nicht mehr ausreichend diskutiert. Flaßpöhler empfiehlt die Rückbesinnung auf die Erkenntnisse der französischen Feministinnen Luce Irigaray und Hélène Cixous, die zur umfassenden Stärkung der »aktiven Subjektivität« aufriefen, unabhängig vom Lebensmodell der Frau.

Genau das ist auch Flaßpöhlers Ziel: selbstbewusstes Auftreten in der Arbeitswelt ebenso wie in Sachen Sexualität. Frauen sollten endlich ihre Lust nicht mehr verleugnen, versteckt oder verschämt ausleben, sondern ebenso offensiv wie die Männer: »Wir brauchen zwei potente Geschlechter, die sich in Fülle begegnen.«

Da es häufig schwierig ist, eine Grenze zwischen Flirt und Übergriffigkeit zu ziehen, hält Flaßpöhler die gesetzliche »Einhegung« von Situationen, so auch die Regel »Nein heißt nein«, für problematisch. Selbstverständlich, sagt sie, gehören Vergewaltiger hinter Gitter, aber prinzipiell weise ein so weitgehender Schutz von Frauen auf ein altes, »infantiles« Bild vom schwachen Geschlecht, schreibe es sogar fort. Die Autorin fordert: »Im 21. Jahrhundert sollten sich Frauen nicht nur auf die schützende Hand von Vater Staat verlassen, sondern haben, um es mit Kant zu sagen, auch eine ›Pflicht gegen sich selbst‹.« Auch Frauen müssten sich »aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit« befreien und »die ihnen durch jahrhundertelangen Emanzipationskampf bereitgestellte Möglichkeit zu einer selbstbestimmten Existenz willentlich ergreifen oder dies zumindest ernsthaft versuchen.« Eine sympathische, aber auch kühne Position, denn die Ausgangssituation ist für Frauen sehr unterschiedlich. Und es ist diskutabel, ob es ausreicht, wie Flaßpöhler die »unabhängigen« Frauen aufzurufen, solidarisch mit allen zu sein, die sich noch nicht aktiv verteidigen und für sich selbst einsetzen können.