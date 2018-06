Sich nüchtern trinken

Er überlebt sie alle in der Band: Angry Anderson (hier bei Wacken 2007) Foto: Friso Gentsch dpa/lno

Bei Rose Tattoo zu spielen, ist nicht gesund. Am Ende hat Sänger Angry Anderson sie alle unter die Erde gebracht. Zuletzt 2009 ihren radikalen Riffstoiker Mick Cocks, davor den stilprägenden Slidegitarristen Pete Wells, der mit seinem abgesägten Stück Auspuffrohr die Karre erst richtig zum Qualmen brachte – und ohne den Rose Tattoo eigentlich nicht zu denken waren.

Anderson fand dann aber doch Ersatz, Dai Pritchard, noch so ein Trumm mit noch dickeren Fingern und Oberarmen, die mal Beine werden sollten. Mal sehen, wie lange Pritchard durchhält. Man wünscht ihm eine eiserne Kondition, denn wie er am vergangenen Dienstag an diesem subtropischen, fast schon australischen Abend in der Hamburger Markthalle seine schwarze Flying V abledert, das ist nicht zuletzt physisch einigermaßen beeindruckend. Als Anderson in der einzigen Zugabennummer – aber was soll danach schon noch kommen? – sein ewiges »Nice boys don’t play Rock ’n’ Roll« proklamiert, da schüttelt Big Dai immer wieder so überzeugt seine Omme, diesen alten, verquanzten Medizinball, und stimmt seinem Frontman so inbrünstig zu (»No-no! No-no!«), dass an Widerspruch nicht mehr zu denken ist.

Die Band macht gleich auf ziemlich unmissverständliche Weise klar, dass es ihr mal wieder nicht um die Kunst geht, sondern um die Arbeit. Es läuft keine ausgefuchste Videoinszenierung, nicht mal etwas, das man guten Gewissens Lightshow nennen könnte, kein Klassik-Intro, kein gar nichts. Rose Tattoo gehen auf die Bühne und langen hin. Ein Strahler illuminiert bisweilen ganz hübsch Angrys Glatze, aber das Heiligenscheinchen dazu müssen ihm die Anwesenden schon selber aufsetzen, diese paar hundert alten Säcke und sieben Frauen.

Angry Anderson sieht ein wenig zerknüllt aus. Er kommt mit schwerer Schlagseite auf die Bühne und süffelt sich dann mit einer Flasche Rotwein sukzessive wieder nüchtern. Aber zunächst kriegt er die Augen kaum auf, wird ein bisschen sentimental, klagt über die vielen guten Menschen, die er in den letzten Jahren verloren habe, und weint auch einmal fast vor Rührung, als das Publikum ihm wieder mal eine seiner Selbstermächtigungs- und Selbsthuldigungshymnen »Black Eyed Bruiser« oder »Man About Town« vollends abnimmt und abfeiert. »I’m a king without a crown / Oh, I won’t set down / You can’t pull me down / I’m the man of this town.«

Schon vor vierzig Jahren gab Anderson den Straßenprediger, und immer noch flüchtet er sich gern in kleine kryptische Bauernhochzeitsweisheiten. »Something old, something new, something borrowed, something glue ...« Was das auch immer heißen mag, scheiß der Hund drauf. Stimmlich ist er wie immer voll da, bereit an die Grenze zu gehen – und darüber hinaus.

Und dann kommt ihr »Rebel Song« – »The Butcher And Fast Eddy«. Sechseinhalb Minuten, anderthalb Riffs. Eine Band, die den Groove hält bis zum Sanktnimmerleinstag. Diese Stimme, die dreckig zu nennen ein nicht zu entschuldigender Euphemismus wäre. Und eine gute Geschichte, eine irgendwie wohl auch allegorisch zu verstehende Gossenlegende von zwei rivalisierenden Gangbossen. Der eine, Butcher, zäh, aber fair, der andere dagegen, Eddy, verschlagen, böse und vor allem mit einem Messer bewaffnet. Alles spricht gegen Butcher. Und dennoch … und dennoch … die Band raunt jetzt fast in gespannter Erwartung, sie hält den Atem an, und das Publikum auch, obwohl alle längst wissen, wer gewonnen hat. »But the cold light of morning found Eddy / His own switchblade knife … buried deep in his chest!« Ja, so erzählt man es sich. Und Anderson bringt anschließend seine Befriedigung darüber zum Ausdruck, wieder mal um sein Leben brüllend, dass kein Gesetz der Welt Butcher je drangekriegt hat und drankriegen wird. Und erst als das klar ist, kommen auch die beiden Gitarristen mit diesem hypnotischen, knochentrockenen Riff langsam zum Ende.

Das wahrhaft Tragische ist, dass selbst ein Angry Anderson, wie so viele Proleten in diesen Tagen, seine Solidarität mit den Geknechteten bei irgendeinem Gauleiter oder Gauland abgegeben hat und daheim, Down Under, die vermeintliche Überfremdung glaubt, beklagen zu müssen. Am Dienstag abend will er glücklicherweise nichts davon wissen und beschwört sie noch einmal herauf, die Kampfgemeinschaft von 1854 bei der sogenannten Eureka Stockade, wo eine Horde wildfremder Goldgräber, nur armes Immigrantenpack, erstmals gegen die britische Kolonialregierung aufbegehrt und damit den Grundstein für die spätere Unabhängigkeit Australiens legt. »All for one. One for all / In good company we rise or fall«, brüllt er in »1854«. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass er irgendwann mal wieder begreift, was er da singt.