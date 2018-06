Profitgarantie der Kanzlerin

Giftiges Gemüse. Durch CETA werden Umweltstandards untergraben Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Es zeige sich, »dass wir hier schon ein ernsthaftes Problem haben mit multilateralen Abkommen«, meinte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrer Fragestunde im Parlament. Der kommende G-7-Gipfel dürfte kaum sehr erbaulich werden. Merkel nannte den »Dissens« mit den USA bei den Zöllen auf Stahl und Aluminium und bei der Klimapolitik sowie die Kündigung des Iran-Nuklearabkommens durch den US-Präsidenten. Angesichts dieser Widrigkeiten möchte sie offenbar retten, was zu retten ist. Das CETA-Abkommen solle dem Bundestag zur Ratifizierung vorgelegt werden. Ihre Regierung sei »generell für internationalen Handel«. Und noch verfügt die Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD zumindest über eine parlamentarische Mehrheit.

Taktik statt Inhalt

Für die Freihandels- und Marktfetischisten läuft es derzeit nicht gerade optimal. Wenn schon der US-Präsident an den Segnungen des Freihandels zweifelt und sich eher auf eine zunehmend rigidere Zollpolitik zugunsten seiner nicht mehr ganz konkurrenzfähigen Wirtschaft verlässt, sollte man eigentlich auch in Brüssel und Berlin wissen, was die Stunde geschlagen hat. Donald Trump hat kurzerhand das transpazifische Handelsabkommen TPP gekillt, TPP stand immerhin für 40 Prozent des Welthandels, und auch das nordamerikanische Handelsabkommen NAFTA steht im Fadenkreuz der Trump-Mannschaft: »Der schlechteste Deal, den die USA jemals abgeschlossen haben.« Aktuell gibt es eher Verhandlungstaktik statt Inhalt. So um die Frage, in welchem Format Neuverhandlungen überhaupt stattfinden sollen. Ob und wann es zu Ergebnissen kommt, ist völlig offen.

Eine der letzten großen Bastionen des Freihandels und des gefeierten Exportüberschusses, ist, neben der VR China, Deutsch-Europa. Wenn es schon mit den USA schlecht läuft, der US-Präsident hat immerhin höhere Zölle auch auf deutsche Automobile angekündigt, so ist es umso wichtiger, an dem festzuhalten, was man hat bzw. was man zu haben glaubt. Immerhin wurde das Handelsabkommen zwischen Kanada und der EU (CETA) am 15. Februar 2017 durch das EU-Parlament ratifiziert und konnte, nach langen Kämpfen, allerdings in wesentlichen Teilen vorläufig in Kraft treten. Der Begriff Handels- oder Freihandelsabkommen ist dabei natürlich ein Euphemismus. Er bezeichnet vor allem ein Schutzabkommen für Investoren, genauer eine staatlich abzusichernde Profitgarantie für internationale Großkonzerne und Investoren. Und in diesem Rahmen um die Verhinderung und Beseitigung profitmindernder Bestimmungen wie Umwelt-, Daten- oder Arbeitsschutz, die Zulassung von zweifelhaften oder zweifelhaft hergestellten Produkten wie genmanipulierten Lebensmittel, um Pestizid- und Antibiotika-Einsatz und was die moderne Agroindustrie ansonsten parat hält.

Paralleljustiz droht

CETA bedeutete in dieser Hinsicht ein Dammbruch. Bislang gibt es in der EU kein Schiedsgerichte für Konzernklagen. Gelänge es über das Vertragswerk diese private Paralleljustiz zu etablieren, wäre das die Blaupause für kommende Abkommen. Dabei ist der ökonomische Background für CETA eher bescheiden. Laut EU-Kommission entfallen auf den Handel mit Kanada gerade einmal 1,8 Prozent des gesamten EU-Außenhandels. Der bilaterale Handel zwischen der EU und Kanada umfasste 2012 gerade einmal 61,8 Milliarden Euro. Dabei geht die EU-Kommission von einer Zollersparnis durch CETA von mageren 500 Million Euro pro Jahr aus. Ein 30.000stel des Bruttoinlandsprodukts der EU, wenn sie denn tatsächlich realisiert würden.

Wichtig ist offensichtlich anderes. Über NAFTA könnten auch US-Konzerne die CETA-Regelungen in der EU in Anspruch nehmen. Es geht darum, die betriebswirtschaftliche Profitlogik der Großkonzerne zur unhinterfragbaren, gesellschaftlichen Norm zu machen.

Um CETA endgültig in Kraft zu setzen, müssen allerdings alle nationalen Parlamente der EU zustimmen. Der Kampf gegen dieses Konzernermächtigungsgesetz ist also in die nächste Runde gegangen. In Deutschland momentan auf der juristischen Ebene. Das Bündnis »Nein zu CETA« hatte Verfassungsbeschwerde gegen das Abkommen eingelegt und hat nun in Karlsruhe beantragt, auch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu befassen, da CETA unmittelbar EU-Recht berühre. Die Vereine Campact und Mehr Demokratie sowie die Verbraucherorganisation Foodwatch haben gegen CETA 125.000 Mitkläger mobilisieren können.

Auch in Österreich gibt es großen Widerstand gegen das schnelle Durchwinken von CETA durch die rechte Regierung von ÖVP und FPÖ. Die gesetzliche Interessenvertretung für Arbeiter und Angestellte, die Arbeiterkammer (AK) mit rund drei Millionen Mitgliedern eine der einflussreichsten Organisationen des Landes, hat sich klar gegen CETA positioniert. AK-Präsidentin Renate Anderl und ihre Landeschefs haben am Mittwoch mit einem offenen Brief an die Abgeordneten des National- und Bundesrates appelliert, CETA nicht zu unterzeichnen: »Wir ersuchen Sie, diesem Abkommen nicht zuzustimmen, es ist noch nicht gut genug. Österreich hat sich ein besseres Abkommen verdient!« Mit CETA werde »die Chance vertan, mit der Marktöffnung auch grundlegende Arbeits- und Umweltrechte wirksam zu verbinden«. Allerdings ist die FPÖ erwartungsgemäß umgefallen. Obwohl sie vor den Wahlen noch vehement gegen CETA gewettert hatten, haben die »Freiheitlichen« nun weder die versprochene Volksabstimmung möglich gemacht, noch ist ersichtlich, dass sie das Abkommen im Parlament zu Fall bringen werden. Wenn es zum Schwur kommt, so sind die Rechten und auch ihre populistischen Ableger noch immer auf der Seite des großen Geldes gewesen.