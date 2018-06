Murmeltier des Tages: Christian Hirte

Foto: Soeren Stache/dpa

Täglich grüßt das Murmeltier, ewig rauschen die Wälder und pfeifen die Spatzen von den Dächern. Am Donnerstag war es wieder soweit: Der Beauftragte der Bundesregierung für den Osten, der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Hirte, hatte zur Lage der Wirtschaft in seinem Beritt etwas zu sagen. Nach fast 30jährigem Bemühen von Kohl-Kapitalismus, Kolonialbürgerrechtlern und dem CSU-Außenposten MDR um »Aufbau Ost«, also Abriss, und Zivilisierung der übriggebliebenen Eingeborenen, ist das eine undankbare Aufgabe. Denn von denen sind nicht mehr viele da, weiß nun Hirte: »Wir haben Regionen, da sind knapp 50 Prozent der arbeitsfähigen Leute ausgewandert.« Einige Experten schätzen, das könnten insgesamt vier Millionen gewesen sein – was sich auch so gehört. Der Exportladen BRD muss brummen und das geht am besten mit Niedriglöhnern – bis zur Grenzschließung 1961 mit DDR-»Flüchtlingen«, später mit Italienern, Griechen, Türken, nach 1990 erneut mit Ostdeutschen, die nicht mehr Flüchtlinge heißen, Polen, Rumänen, Russen usw. In Thüringen wird die Zahl der Erwerbsfähigen laut einer am Donnerstag zitierten Prognose bis 2035 um weitere 29 Prozent sinken. Die Folge: keine Sparkasse, kein Krankenhaus, kein Knast, keine Geschäfte, wie Hirte konstatiert. Und irre Gebietsreformen: Das Landratsamt, der Notar und der Arzt sind Dutzende, wenn nicht 100 Kilometer weit weg. Für den Ostberuhigungsbeauftragten kein Grund für Verzicht auf PR-Geblödel: »Die Frage ist, ob jemand mit einem tollen Gehalt in München wirklich davon besser leben kann als jemand in Sachsen-Anhalt, wo beide Eltern arbeiten gehen können, die Kinderbetreuung klappt und wo man sich ein bezahlbares Haus leisten kann.« Die Devise lautet: »Arm, aber glücklich«, »mittelloser Waldschrat, aber eigene Höhle«. Reicht für die nächsten 30 Jahre, wenn keiner die Hirtes in die Werra-Wälder zurückschickt.