Monsanto ist geschluckt

Leverkusen. Bayer ist nun auch offiziell alleiniger Eigentümer des US-Saatgutkonzerns Monsanto. Die Übernahme sei am Donnerstag erfolgreich abgeschlossen worden, teilte der Leverkusener Konzern mit. Die Aktien von Monsanto würden damit nicht mehr an der New Yorker Börse gehandelt. Den Abschluss hatte Bayer bereits Anfang der Woche angekündigt. Der Kauf kostet die Leverkusener rund 63 Milliarden Dollar (53,6 Milliarden Euro). Es ist die bislang größte Übernahme durch ein deutsches Unternehmen im Ausland. Mit dem Kauf von Monsanto steigt Bayer zum weltgrößten Hersteller von Saatgut und sogenannten Pflanzenschutzmitteln auf. (dpa/jW)