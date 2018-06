»Der Rechtsentwicklung nicht tatenlos zuschauen«

Wagenknecht: »Wenn man Politik verändern will, muss man auch regieren wollen« Foto: Alex Domanski/REUTERS

Seit dem Jahreswechsel werben Sie für eine linke Sammlungsbewegung. Welche Rolle könnte oder sollte Ihre Partei in ihr spielen?

Sie sollte natürlich eine wichtige Rolle spielen. Es geht ja nicht um ein Alternativprojekt zu ihr, sondern um mehr Wirkungsmacht der gesellschaftlichen Linken. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Die Linke aktuell nur einen Bruchteil derer erreicht, die sich in den letzten Jahren enttäuscht und wütend von der SPD abgewandt haben. Das möchte ich ändern. Und ich möchte, dass wir irgendwann in der Lage sind, die Politik in diesem Land zu gestalten.

Genossen kritisieren, dass die Idee nicht in den Gremien der Linkspartei zur Diskussion gestellt wird. Was entgegnen Sie?

Zu meinen, dass man in Gremien eine Bewegung gründet, finde ich schräg. Denn es geht auch darum, dass das Projekt nicht durch Die Linke instrumentalisiert werden kann. Dann ist es nämlich tot. Es sollen sich hier Mitglieder unterschiedlicher Parteien und Parteilose zusammenschließen können, die gemeinsame Anliegen haben: Wir wollen keine neoliberale Politik, keine Kriege, keine Aufrüstung.

Zuletzt hat Gregor Gysi Skepsis gegenüber dem Projekt geäußert: Es gebe in der Linken schon lange Gesprächskreise mit unzufriedenen Grünen und Sozialdemokraten, außerdem komme die Initiative »von oben« …

Ich hätte auch lieber eine Bewegung auf der Straße. Aber die gibt es nicht. Immerhin bekommen wir eine überraschend starke positive Resonanz aus der Bevölkerung. Ich weiß nicht, was die Antwort der Kritiker darauf ist, dass Die Linke in Umfragen weiter nicht über zehn Prozent hinauskommt. Wenn wir nichts tun, dann kann man relativ sicher sein, dass irgendwann die CDU und die AfD eine Regierung stellen wollen. Ich will dieser Rechtsentwicklung nicht tatenlos zuschauen. Denen, die sich bemühen, das Projekt totzureden, sage ich: Erstens werden sie das nicht schaffen, und zweitens sollten sie lieber darüber nachdenken, wie man daraus einen Erfolg machen kann, wenn sie sich als Linke verstehen.

Die Linke in Ostdeutschland wird von Bürgern vor allem wegen ihrer Fixierung auf Regierungsbeteiligungen und Parlamentarismus als Teil des Establishments wahrgenommen. Das dürfte zum Wahlerfolg der AfD beigetragen haben. Das Sammlungsprojekt läuft auf eine Regierungsbeteiligung von Ihnen und anderen im Bund hinaus. Sehen Sie nach den bisherigen Erfahrungen mit der SPD nicht die Gefahr, dass Die Linke in so einem Bündnis krachend untergehen könnte?

Wenn man Politik verändern will, muss man auch regieren wollen. Aber wir dürfen uns nicht an Regierungen beteiligen, die neoliberale Politik machen. Natürlich ist es auf Landesebene schwieriger, weil die Handlungsspielräume viel enger sind. Aber auch dort muss man deutlich machen, wo man dann auch wieder Protestpartei gegen die Bundespolitik ist. So kann man den Spagat durchaus hinbekommen. Auf Bundesebene kann man dagegen tatsächlich die Rahmenbedingungen verändern. Um das zu schaffen, braucht man eine breite Bewegung im Rücken, die Druck macht. Sonst hat man keine Chance.

Seit Monaten wird Die Linke in der Öffentlichkeit vor allem durch ihre Kontroverse über die Flüchtlings- und Migrationspolitik wahrgenommen. Sie selbst haben dieses Thema immer wieder in den Vordergrund gerückt. Was verlangen Sie von der Partei?

Die Forderung nach »offenen Grenzen für alle« in unserem Parteiprogramm ist eine für eine Welt, in der Kapitalismus überwunden ist, aber keine für die Welt von heute. Alle in der Linkspartei verteidigen das Asylrecht, alle sind der Meinung, dass wir solidarisch sein müssen mit Menschen in Not. Aber man muss eben auch bedenken: Der größte Teil der Flüchtlinge schafft es nie nach Europa, weil die Mittel dazu fehlen. Vor Ort zu helfen, ist deshalb die dringendste ­Herausforderung. Auch die Bekämpfung von Fluchtursachen ist in der Partei nicht strittig. Genau das werfen wir ja der regierenden Koalition vor: Sie tut alles dafür, Fluchtursachen zu schaffen durch unfaire Handelspolitik, Ausplünderung armer Länder, Waffenexporte in Krisengebiete.

Strittig ist, ob wir pauschal sagen sollten, jeder der es möchte, kann nach Deutschland kommen, hat hier Anspruch auf landesübliche Sozialleistungen und kann sich eine Arbeit suchen. Das ist eine Position, die man meines Erachtens nicht durchhalten kann. Und ich finde es interessant, dass die Parteispitze, die offene Grenzen befürwortet, selbst einräumt, das sei keine »reale Umsetzungsperspektive«, sondern eine Haltungsfrage, wie Katja Kipping es ausgedrückt hat. Wenn sie selbst einräumt, dass das nicht umsetzbar ist, dann weiß ich nicht, warum diese Position mit solcher Verbissenheit verteidigt wird, obwohl wir damit gerade unter den Ärmeren Wähler verprellen.

Angesichts der herrschenden Machtverhältnisse sind die Vorhaben Fluchtursachenbekämpfung und solidarische Entwicklungshilfe doch nicht weniger »unrealistisch« als das Ziel, Bewegungsfreiheit für alle zu ermöglichen. Warum also nicht auch daran festhalten?

Das sehe ich anders. Natürlich kann man auch im Kapitalismus akzeptieren, dass ärmere Länder ihre Wirtschaft mit Zöllen schützen. Und selbstverständlich kann man das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit deutlich höheren Mitteln ausstatten und Waffenlieferungen in Krisenregionen stoppen.

In einem Interview haben Sie gesagt, die linke Debatte laufe »schräg«, wenn Solidarität »nur« daran festgemacht werde, »dass wir denen, die es hierher schaffen, gute Bedingungen« bieten. Ist es nicht eher schräg, die höheren Kosten, die jene verursachen, die es in die Industriestaaten geschafft haben, gegen die viel geringeren für in armen Ländern Verbliebene aufzurechnen?

Man muss sehen, warum die Menschen kommen. Die Flüchtlingswelle 2015/2016 war wesentlich dadurch bedingt, dass Menschen, die schon aus Syrien geflohen waren, sich nur deshalb auf den Weg gemacht haben, weil sie in den Nachbarländern unsägliche Bedingungen vorgefunden haben. Selbst Deutschland hatte damals seine Überweisungen an das UNHCR gekürzt, dort wurden die Lebensmittelrationen halbiert, medizinische Versorgung, Schulbildung, das gab es alles nicht. Deswegen hätte man vor Ort viel früher helfen können und müssen.

Es geht nicht darum, Ausgaben gegeneinander aufzurechnen, sondern darum, dass Geld nicht zweimal ausgegeben werden kann. Von den über zwölf Millionen Kriegsflüchtlingen aus Syrien sind damals gut 500.000 nach Deutschland gekommen, alle anderen sind immer noch vor Ort. Und sie leben immer noch unter katastrophalen Bedingungen. In Deutschland werden aktuell 28 Milliarden Euro pro Jahr für die Integration von Flüchtlingen aufgewandt. Wenn auch nur die Hälfte dieser Summe vor Ort zur Verfügung stünde, würde damit vielen Millionen Menschen, unter ihnen die Ärmsten und Schwächsten, geholfen.

Die Leute sind nun mal da. Sollen die ohne positiven Asylbescheid wieder weggeschickt werden?

Wer Anrecht auf Asyl hat, muss Schutz bekommen. Aber die Flüchtlingskrise hätte verhindert werden können, wenn man sich vor Ort gekümmert hätte …

Aber keiner in der Linken sagt, man solle nicht mindestens genauso vor Ort helfen.

Es gibt eine Tendenz, Migration zu idealisieren. Und seinen Fokus vor allem auf diejenigen zu richten, die es hierher schaffen. Das halte ich für falsch. Eine Gesellschaft kann immer nur in einem bestimmten Rahmen Menschen aufnehmen. Und neben den Fluchtgründen Verfolgung und Krieg gibt es eben auch viele, die aus dem legitimen Wunsch heraus kommen, hier ein besseres Leben zu finden. Aber diese Migration macht erstens die Heimatländer noch ärmer, denn es ist immer die Mittelschicht, die abwandert. Und sie bedeutet, die Lohnkonkurrenz hier bei uns zu verschärfen.

Aber letztlich nützt dem Kapital vor allem das restriktive Grenzregime der EU, das Menschen keine legale Einreise ermöglicht. Menschen ohne Papiere lassen sich am besten ausbeuten.

Ich bin nicht für ein restriktives Grenzregime, aber für die Einhaltung von Gesetzen. Wir haben ein Asylrecht, wir müssen uns um Kriegsflüchtlinge kümmern. Aber, und das ist eine Position, die nahezu alle linken Parteien in Europa teilen: Wir würden als Linke einen großen Fehler machen, wenn wir im Interesse des Kapitals Arbeitsmigration fördern würden.

Kann man sich als Linker auf die Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention zurückziehen, die nur im Falle politischer Verfolgung ein Recht auf Asyl vorsieht? Haben Leute, die vor Dürre fliehen, wirklich Alternativen?

Den Hungernden und Ärmsten nützen offene Grenzen nichts. Sie haben keine Möglichkeit, nach Europa zu kommen. Deswegen muss man vor Ort helfen, wo es am dringendsten ist.

Sie und andere in der Linkspartei meinen, ein »nationalstaatlich organisierter Sozialstaat« müsse verhindern, dass die Konkurrenz der Zugewanderten mit den schon hier Lebenden zu groß wird. Aber die BRD ist Teil der EU. Wie also soll es funktionieren?

Wir haben immer gefordert, dass das Dublin-Abkommen durch ein faires System ersetzt wird. Es muss Kontingente und eine gleichmäßige Belastung der Mitgliedsländer geben. Die herrschenden Regeln führen dazu, dass gerade Länder wie Griechenland, die ohnehin schon eine schlimme Krise haben, auch noch überproportional große Lasten tragen. Entsprechend katastrophal sind dort die Zustände in den Flüchtlingscamps.

Kürzlich haben Sie zur sogenannten Affäre um die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge geäußert, es gehe dort »offenkundig um organisierte Kriminalität und schwerwiegenden Betrug«. Reichen die vorliegenden Indizien, um so schwerwiegende Vorwürfe öffentlich zu wiederholen?

Es gibt ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wegen bandenmäßigen Betrugs. Ich habe nicht gesagt, dass das erwiesen ist, sondern dass die Vorwürfe im Raum stehen und aufgeklärt werden müssen. Ich finde, Die Linke muss immer die Partei des Rechtsstaats und der Aufklärung sein. Nicht zuletzt deshalb, weil falsche Positivbescheide immer auch bedeuten, dass umgekehrt Menschen, die Anrecht auf Asyl haben, dieses nicht bekommen. Denn diese Behörde ist ja auch unter Druck, Quoten zu erfüllen. In Bremen soll es sich bei denen, denen fälschlich Asyl gewährt wurde, zumindest teilweise um Islamisten gehandelt haben, und es gibt den Vorwurf, dass Geld geflossen ist.

Es gibt einen Anfangsverdacht, und bei der Mehrzahl derer, die angeblich zu Unrecht einen Positivbescheid bekommen haben, handelt es sich um Jesiden aus Syrien. Es gibt bislang wenig konkrete Hinweise auf Korruption in Bremen.

Es geht nicht nur um Bremen. Dass im BAMF teilweise katastrophale Zustände herrschen, sieht man ja schon daran, dass Millionen dafür verschleudert wurden, Beratungsfirmen wie McKinsey zu bezahlen, dass Leiharbeiter eingesetzt wurden, dass es unzählige befristete Verträge gibt. Da ist offensichtlich viel schiefgelaufen, und die Linke muss darauf dringen, dass das verändert wird.

Soll die Aufklärung im Innenausschuss des Bundestages stattfinden oder in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss?

Wenn man das im Innenausschuss leisten kann, dann natürlich dort, zumal er aktuell arbeitsfähig ist. Die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses ist ein langwieriges Verfahren. Aber wenn die Regierung mauert und die Aufklärung im Innenausschuss nicht vorankommt, dürfen wir andere Optionen nicht von vornherein ausschließen.