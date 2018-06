Schlechte Hollywood-Filme

Nach der Razzia: Pressekonferenz der Verbands- und Polizeispitzen in Kiew am 22.5. Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters

Ende Mai rückte die ukrainische Polizei zu einer landesweiten Großrazzia aus. Der Grund: mutmaßliche Spielmanipulation im großen Stil. Betroffen sind die vier oberen Ligen des Landes: Laut Innenminister Arsen Awakow seien 35 von insgesamt 52 Klubs in einen Wettskandakl verwickelt, darunter die Erstligisten FC Zorya, FC Vorskla Poltava, FK Sirka, Olimpik Donezk und PFK Olexandriya. Gegen Dynamo Kiew und Schachtar Donezk, die beiden größten und erfolgreichsten Klubs, wird aktuell nicht ermittelt.

Nach Angaben von Nasar Cholodnitzky, Vizepräsident des ukrainischen Verbandes, untersucht dieser seit 2017 systematisch Wetten in den drei höchsten Spielklassen – und hat dabei immer wieder Unregelmäßigkeiten festgestellt. Im Zuge der Razzia kam es zu 40 Hausdurchsuchungen bei Fußballfunktionären. Die Ermittler sammelten dabei Beweise über mindestens 57 verschobene Spiele, heißt es. Insgesamt stehen 320 Personen unter Verdacht in Spielmanipulationen verwickelt zu sein, darunter Trainer, Spieler, Klub-Besitzer und Schiedsrichter. Festgenommen wurde aber bislang noch niemand.

Trotzdem jubilierte der Präsident des Verbandes, Andriy Pavelko: »Das ist ein historischer Tag für den ukrainischen Fußball. Das ist erst der Anfang. Wir hoffen, dass es in diesem Fall über die üblichen Strafzahlungen hinausgeht.« Die Staatsanwaltschaft soll nun entscheiden, ob Anklage erhoben werde.

Aber wie ernst nehmen die Behörden die Korruptionsvorwürfe? Obwohl fünf Erstligisten unter Verdacht stehen, wurden laut Süddeutscher Zeitung bislang nur Beweise für verschobene Spiele in der zweiten Liga präsentiert. Awakow und Cholodnitzky selbst stehen zudem selbst seit längerem unter Korruptionsverdacht.

Hinter den Manipulationen stehen laut Innenminister Awakow fünf kriminelle Gruppen, die jährlich damit angeblich circa fünf Millionen Euro verdient haben sollen. Die Wetten wurden zum Teil anonym in asiatischen Wettbüros getätigt. Detaillierter wurden die Informationen bislang aber nicht.

Korruption ist für den ukrainischen Verband nichts Neues. Sie hat sich »im Verlauf von Jahrzehnten herausgebildet«, so Cholodnitzky diplomatisch. Bereits 1995 wurde Dynamo Kiew wegen versuchter Bestechung des Schiedsrichters vor dem Duell in der Champions League gegen Panathinaikos Athen für drei Jahre von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Die Strafe wurde von der UEFA letztlich auf ein Jahr reduziert.

Einen Schiedsrichter in der zweiten ukrainischen Liga zu bestechen, ist gar nicht so teuer – verglichen mit den Geldern, die ansonsten im europäischen Fußball hin- und hergeschoben werden. Für die Partie FC Sumy gegen FC Wolyn am 1. April bekam der Referee von einem Funktionär des Heimklubs im Vorfeld wohl 100.000 ukrainische Griwna (umgerechnet 3256 Euro) geboten, um zum Vorteil von Sumy zu pfeifen. Das Spiel gewann Sumy mit 1:0. Die anschließende Geldübergabe erinnerte dann an einen schlechten Hollywood-Film - sie fand in einer Kiewer McDonalds-Filiale statt und wurde durch Überwachungsanlagen aufgezeichnet.