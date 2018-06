Korrupte Journalisten

Gewaltlosigkeit sieht anders aus: Wer sich in Indien gegen den Einfluss der Hindu-Nationalisten auf die Medien wehrt, lebt gefährlich (Gedenken an die ermordete Journalistin Gauri Lankesh; Bengaluru, 6. September 2017) Foto: Amit Dave/Reuters

Eine Enthüllungsgeschichte auf dem Internetportal Cobrapost sorgte vergangene Woche für Empörung in Indien. In dem Artikel wurde offengelegt, dass viele der großen indischen Medienhäuser und Internetseiten dazu bereit sind, gegen Bezahlung hetzerische Inhalte zu veröffentlichen.

Der Journalist Pushp Sharma von Cobrapost hat für die Recherche die Chefredakteure und Manager von Medienhäusern (Print und TV) aus verschiedenen Sprachregionen Indiens kontaktiert. Sharma hatte vorgegeben, Bargeld (bis zu 500 Millionen Indische Rupien, 6,35 Millionen Euro) ausgeben zu wollen – als Gegenleistung für die mediale Verbreitung von hetzerischer Propaganda, die die Konflikte zwischen Hindus und Muslimen weiter anheizen soll. Bei vielen Journalisten war noch nicht einmal viel Überzeugungsarbeit nötig. Etliche der Kontaktierten betonten gegenüber Sharma, ideologisch voll auf Seite der regierenden hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Partei zu stehen, die Indien als reine »Hindu-Nation« ansieht.

Skandale um gegen Geld gemachte Nachrichten und offen regierungsfreundliche Medien sind in Indien nichts Neues. Schon 2009 veröffentlichte der unabhängige indische Presserat eine Studie, in der untersucht wurde, wie bezahlte »News« als eine Form ideologischer Korruption der indischen Medien die Demokratie untergraben. Die Autoren Paranjoy Guha Thakurta und Srinivas Reddy konnten darin zeigen, dass viele der auflagenstärksten Zeitungen des Subkontinents – sowohl englisch- als auch hindi- und regionalsprachliche Blätter – in die Publikation von bezahlten Nachrichten und »Analysen« verwickelt sind. Als Gegenleistung bekommen sie entweder Bargeld oder Anzeigeaufträge.

Die Krise der Medien mit sinkenden Einnahmen sowohl aus Abonnements wie auch aus Anzeigen hat auch die indische Branche hart getroffen. Viele große Medienhäuser stellen überhaupt keine Reporter mehr an, die vor Ort recherchieren, sondern verlassen sich völlig auf freie Korrespondenten. Diese sind sehr oft zusätzlich auch für Anzeigen und Sponsorengelder verantwortlich, was ein weiteres Einfallstor für gekaufte Berichte darstellt. Der Verfasser der bereits erwähnten Studie, Paranjoy Guha Thakurta, schrieb in der Tageszeitung The Tribune, die Cobrapost-Enthüllung zeige, das die indischen Medien allein nach dem Prinzip der Profitmaximierung geführt werden.

Obwohl dies alles nicht neu ist, hat der Cobrapost-Artikel für mächtig Wirbel gesorgt. Schließlich deckt er das wahre Ausmaß und die Normalität des Geschäfts mit gekauften Nachrichten auf. Darüber hinaus zeigt die Geschichte auch drei interessante Aspekte für die Zukunft der indischen Medienlandschaft auf. Erstens legte sie offen, dass es für bezahlte »News« kaum noch offener Korruption bedarf, da viele Medienhäuser bereits ideologisch korrumpiert sind und kaum Überzeugungsarbeit oder ein besonders hohes Angebot brauchen, um gekaufte hetzerische Inhalte zu publizieren. Zweitens macht die Enthüllung klar, wie dreist die hindu-nationalistischen Kräfte glauben, ihre Inhalte verbreiten zu können.

Schließlich gibt die Geschichte aber auch etwas Anlass für Hoffnung. Es gab durchaus einige Medien, die es ablehnten solche hetzerischen Inhalte zu veröffentlichen und dem Reporter mit Verweis auf ihre eigenen ethischen Richtlinien eine Absage erteilten.