Nachschlag: PPP im Weltall

Ein deutscher im Weltall, Friede im Orbit: Alexander Gerst am Mittwoch auf dem Weltraumbahnhof Baikonur Foto: Shamil Zhumatov/Reuters

Das Weltall kennt keine Staatsgrenzen. Dort, über den Wolken, muss es schön sein. Sternenfahrer kooperieren international. Das macht die politischen Differenzen auf dem Kriegsplaneten Erde vergessen. Russen, US-Amerikaner und EU-Europäer sitzen in derselben Rakete und löffeln auf der ISS die gleiche Kosmoskost. Friede im Orbit. Jetzt fliegt auch ein Deutscher mit, hat Plüschmaus und Stoffelefanten dabei. Die bloße Staatsangehörigkeit dieses Mannes gibt dem hiesigen Rundfunk Gelegenheit, über Astronautik zu sprechen. Das Weltall soll jetzt kapitalistisch organisiert werden, Trump will mehr Kommerzialisierung haben, Jan Wörner, Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur, findet das gut. »Wir bieten der Industrie an, Experimente auf der Raumstation durchzuführen in eigener Verantwortung. Wir organisieren nur den Transport hin und zurück (…). Wir machen das in einer Public Private Partnership«. Was wohl die Schweine von der Muppet-Show davon halten? (brat)