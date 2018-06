Was ist mit Russland?

Zu jW vom 27. April: »Mit der AfD für Israel«

Die Nazis töteten circa sechs Millionen Juden. Deswegen fühlte und fühlt sich die BRD verantwortlich für Israel. Aber was ist mit den circa 28 Millionen Sowjetbürgern, die durch den Krieg der Nazis ihr Leben verloren? Warum fühlte sich die BRD nie dafür verantwortlich? Warum erklärte sich nie die BRD zur Schutzmacht der Sowjetunion und jetzt Russlands? Kann es daran liegen, dass damals die Kommunisten in der UdSSR das Sagen hatten und Russland heute als Feind herhalten muss? Was ist das für eine perfide Moral, die die Grundlage staatstragender Politik der BRD ist? Und warum erweisen sich die Linken als Lobbyisten für Israel, aber nicht für Russland? Liegt es daran, dass ein Großteil der Linken sich im jetzigen System so wohl fühlt und das Geld nicht mehr missen möchte?

Joán Ujházy, per E-Mail

Allgemeine Verkitschung

Zu jW vom 30. April: »Packt den Marx aus!«

Das hat er nun wirklich nicht verdient! Nach der Phase des verordneten »Totfeierns« droht dann die der allgemeinen Verkitschung und der touristischen Vermarktung, ähnlich wie bei dem brillanten Sozialkritiker und Meister der politischen »Rinnsteinkunst« Heinrich Zille oder dem Revolutionär Che Guevara.

Reinhard Hopp, per E-Mail

Einstimmung auf Krieg

Zu jW vom 26. April: Leserbrief »Konflikt der Interessen«

Angebot und Nachfrage machen im Kapitalismus das Geschäft aus. Eine echte Nachfrage nach Konflikten und Kriegen ist bei den Völkern rar. Also müssen die daran interessierten Seiten eine Nachfrage auf Lügenbasis organisieren. Wie, das zeigt die Geschichte vielfältig und überzeugend, seit eh und je.

Im Irak musste Saddam Hussein weg, weil er sein Öl nicht, wie diktiert, nur zu Dollar-Preisen verkaufte, sondern auch gegen Euro. Ghaddafi hat zuviel Fortschritt in Libyen geschaffen, und es stand die Gründung einer Afrikanischen Zentralbank bevor, die eine eigene Währung anstelle des noch geltenden Francs de la Communauté Financière d’Afrique (CFA) anvisierte. Und Assad musste weg, weil Syrien die Marschroute des Kapitals gen Russland blockierte.

Das sind jedoch keine verkaufsfähigen Kriegsgründe. Die müssen mit viel Aufwand und Kosten durch Erfindungen, ergo Lügen, geschaffen werden, was Zeit bis zu ihrer Realisierung braucht. So sprach die Welt am 4. Januar 1982 von einem » Informationskrieg, der auf weiter Ebene ein langfristiger Kampf ist. Er ist das Artilleriefeuer, mit dem das Feindgebiet aufgeweicht wird, bevor man zur Besetzung schreitet.«

Gerhard Schiller, Dresden

Elende Strategie

Zu jW vom 2. Mai: »›Die Rolle der EU in Montenegro ist heuchlerisch‹«

Ausgezeichnetes Interview mit Filip Kovacevic. Leider ist Montenegro nur ein Baustein in der westlichen geopolitischen Strategie am Balkan, im Nahen Osten, in Afrika und in einer Reihe anderer ehemaliger Ostblockstaaten, die man »freiwillig« in die westliche Familie mit der »Schutzmacht« NATO geholt hat. Angefangen mit der westlichen Unterstützung der Killertruppen des radikalen Islams in Bosnien über die in Afghanistan und Nordafrika bis hin zu der für profaschistische Bewegungen und Regierungen in Kroatien, im Baltikum und in der Ukraine war das postulierte Credo von Europa und NATO dabei: Unterstützung der Demokratie, der Menschenrechte und der Humanität.

Der Gipfel dieser Heuchelei ist die widerrechtliche Abspaltung des »Staates Kosovo« vom Territorium der Republik Serbien, wobei sogar das Haager Tribunal in inzwischen unterdrückten Ermittlungen nachgewiesen hatte, dass dort ein (...) Mafiastaat gebildet wurde, in dem Mord, Menschenhandel, Organhandel, Prostitution, Drogenhandel und Korruption parallel mit der größten NATO-Basis in Europa, »Bondsteel«, gedeihen, und zwar »als erfolgreiches Beispiel für ein gemeinsames Leben der unterschiedlichen Nationalitäten vor Ort« (Arte-Sendung, April 2018)! EU-Großmächte wie England, Frankreich und Deutschland geben sich nach wie vor große Mühe, dass die Länder, die den »Staat Kosovo« bislang nicht anerkannt haben, es bald auch tun. Das Elend der von dieser westlichen geopolitischen Strategie betroffenen Völker, das schließlich durch Verzweiflung und Migration zum Ausdruck kommt, interessiert im Westen nur wenige, aufgeklärte Menschen. Ich frage mich, wie lange kann man vom Märchen Europa dieser Prägung noch träumen?

Peter Götz, per E-Mail

Für Industrie und Vermieter

Zu jW vom 5. Mai: »Erst gedämmt, dann verdrängt«

Die »Aktion Wärmedämmung« ist Lobbyarbeit. Davon profitieren zunächst die Baustoffproduzenten und dann die Vermieter. Der durch Wärmedämmung eingesparte CO2-Ausstoß trägt minimal zum Klimaschutz bei. Den größten Beitrag zum Klimaschutz böten die Einstellung der Kriege, die Beendigung der Regenwaldrodungen, strenge Schutzmaßnahmen gegen verheerende Waldbrände, die Erschließung alternativer Energiequellen (…), alternative Transportsysteme, alternative Antriebsmittel für Fahrzeuge usw. usf. Mit Wärmedämmung werden massenweise die Geringverdiener für den Klimaschutz erwärmt. Die eigentlichen Verursacher des Klimawandels, die Profiteure, bleiben wie immer im Kapitalismus verschont.

Wolfgang Herrmann, per E-Mail