Aufmerksame Beobachter

Wo Computerunterstützung nützlich ist: Medizinische Diagnostik Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Die Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI) verspricht, in der medizinischen Diagnostik bedeutende Fortschritte zu ermöglichen. Besonders erfolgreich war der KI-Einsatz bei der Diagnose des sogenannten schwarzen Hautkrebses. Das von Sebastian Thrun geleitete Labor für künstliche Intelligenz an der Stanford University in Kalifornien hat gezeigt, dass nach dem Deep-Learning-Verfahren arbeitende Computer heute in der Lage sind, die Leistung von ausgewiesenen Experten zu übertreffen. Die Rechner arbeiten mit mehreren Schichten künstlicher neuronaler Netze, die eine komplexe Struktur aufweisen. Mit dem noch relativ neuen Ansatz wurde ein qualitativer Sprung in der Leistungs- bzw. Lernfähigkeit von KI-Systemen erreicht.

Beim Test an rund 2.000 Fotografien habe die eingesetzte KI weniger Melanome übersehen als 21 erfahrene Dermatologen, denen dieselben Aufnahmen vorlagen, so die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (8.4.2018). »Wenn es um das Aufspüren von Krankheitsspuren auf Bildern geht, ist eine selbstlernende Maschine womöglich der aufmerksamere Beobachter. Vielleicht gelingt es ihr in Zukunft einfach besser, die schwachen Schattierungen, winzigen Formveränderungen und leicht zu übersehenden Flecken zu interpretieren, die auf Röntgen- und Hautbildern den Unterschied zwischen gesund und krank ausmachen«, so die FAS.

Angesichts der absehbaren Fortschritte in der Computerdiagnostik ziehen einige Anhänger der neuen Technologien weitreichende Schlüsse. So forderte der Informatikpionier Geoffrey Hinton von der Universität Toronto 2017 in der Zeitschrift New Yorker, künftig keine Röntgenärzte auszubilden. Die künstliche Intelligenz würde in fünf, spätesten zehn Jahren jeden Menschen auf diesem Gebiet übertreffen. Tatsächlich zeigen Ärzte bei der Diagnosetätigkeit typische Schwächen. »Selbst der aufgeweckteste Radiologe«, so die FAS, »wird, wenn er eine fast identische CT- oder Mammographie-Aufnahme nach der anderen studiert, irgendwann müde und unkonzentriert.«

Der Computer hingegen kennt keine solchen Ausfälle. Seine Leistung bleibt bei monotonen Routineaufgaben unverändert. Doch auch die neueste Deep-Learning-Technologie kann auf absehbare Zeit nicht ohne menschliche Kontrolle eingesetzt werden. Denn die Maschinen haben Schwierigkeiten, vom bereits bekannten Anschauungsmaterial abweichende Bilder in einem sinnvollen Kontext zu interpretieren. Eine Zusammenarbeit von Mensch und Deep-Learning-System bietet hingegen die Chance, die Stärken beider zur Geltung kommen zu lassen.

»Künstliche neuronale Netze sind viel ermüdungsfreier und systematischer«, zitiert das Blatt Horst Hahn, den Direktor des Fraunhofer-Instituts für Bildgestützte Medizin (Mevis): »Die Menschen können in die Zusammenarbeit ihre überlegene Vorstellungskraft und ihren vielseitigen Erfahrungshintergrund einbringen.« Im Gespräch mit der FAS ergänzt der Medizinethiker Eckhard Nagel: »Ich kann zum Beispiel bei der Verschreibung eines Medikaments nicht immer alle Neben- und Wechselwirkungen im Kopf haben. Wenn mich ein Computer rechtzeitig davor warnt, es falsch einzusetzen, dann halte ich das für eine hilfreiche und absolut positive Entwicklung.«

Gar nicht ersetzt werden kann die ärztliche Expertise, wenn es darum geht, lebenswichtige Entscheidungen zu treffen. »Schon deshalb, weil man solche Entschlüsse gemeinsam mit dem Patienten treffen muss«, so Nagel. »Selbstbestimmt über sein Schicksal entscheiden kann dieser aber nur, wenn ihm ein Arzt seine Fragen beantwortet, ihm Diagnosen erläutert und therapeutische Handlungsoptionen aufzeigt.«