Konkurrenz für den Dollar

Alles fließt. Bei Gasprom werden auch die Zahlungseingänge überwacht Foto: © 2003–2018 Gazprom

Manchmal ist es bezeichnend, wer berichtet und wer nicht. Wie russische und »befreundete« Medien berichteten, hat der russische Wirtschaftsminister Anton Siluanow der EU am 24. Mai ein weitreichendes Angebot gemacht. Wenn sie sich entscheide, aus der US-gelenkten Sanktionsfront auszuscheren, werde Russland seinen gesamten Außenhandel einschließlich der Öl- und Gasexporte von Dollar auf Euro umstellen. So habe sich Siluanow auf dem Petersburger Wirtschaftsforum geäußert.

Vorausgesetzt, das russische Nachrichtenportal Sputnik lege der eigenen Regierung keine »Fake News« ins Nest, ist Siluanows Angebot tatsächlich ehrgeizig. Es geht dabei nämlich nicht darum, dass Russland künftig den Import von Wein aus Bordeaux oder Limousinen aus Ingolstadt in Euro bezahlen würde, sondern genau umgekehrt den europäischen Import aus Russland. Frankreich oder die BRD könnten ihren Bezug von russischem Öl und Gas in eigener Währung und nicht mehr über die Umrechnung in Dollar bezahlen. Mit anderen Worten: Siluanows Äußerung – unterstellt, sie sei gefallen – ist ein Angriff auf den Petrodollar und damit auf die Stellung des Dollars als Weltgeld.

US-Vorherrschaft

Ein kleiner historischer Exkurs. Der Petrodollar entstand nach dem Jom-Kippur-Krieg zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn Ende 1973. Israel gewann den Krieg, aber die arabischen Ölförderer reduzierten ihr Angebot, was zu Preissteigerungen führte, die den Westen in die sogenannte Ölkrise trieben. In dieser Situation machte der damalige US-Außenminister Henry Kissinger den Saudis ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnten: Wenn sie einwilligten, ihr Öl grundsätzlich nur noch gegen Dollar zu verkaufen, wäre den USA die Höhe des Preises egal.

Das Angebot garantierte über die nächsten Jahrzehnte den arabischen Ölmonarchien ebenso wie den USA, im Geld zu schwimmen. Allerdings aus verschiedenen Gründen. Die Araber bekamen grüne Scheine ohne Ende, die die USA ohne Inflationsgefahr druckten und damit ihre Schuldenexpansion auf ein ungeahntes Niveau steigerten. »Der Dollar ist unsere Währung und Ihr Problem«, hatte ein US-Finanzminister die europäischen »Verbündeten« damals angegrinst. Denn die USA hatten mit ihrem Deal mit Saudi-Arabien geschafft, die weltweite Nachfrage nach dem Rohstoff Öl in eine Nachfrage nach ihren nationalen Kreditzetteln zu verwandeln.

Es ist nicht erstaunlich, dass es der EU angesichts dieses Angebots aus Russland erst einmal die Sprache verschlagen hat. Das Bündnis der kapitalistischen Staaten Westeuropas wird nämlich vor die Entscheidung gestellt, ob sie ihre eigenen Ansprüche von der »Gestaltungsmacht« der EU ernst nehmen oder ob sie lieber weiter im Kielwasser der USA schwimmen wollen. Der Unmut in der EU über die amerikanische Drohung, künftige Iran- und Russlandgeschäfte europäischer Unternehmen mit exterritorialen Sanktionen zu belegen, ist erheblich.

Es ist kein Geheimnis, dass die USA die antirussische Sanktionspolitik auch gezielt zur Schwächung ihrer europäischen Konkurrenten genutzt haben. Eine letztes Jahr erschienene Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft nennt Zahlen: Etwa 40 Prozent der Einbußen infolge der Sanktionen hätten allein die deutsche Wirtschaft getroffen, weitere 30 Prozent Frankreich. Nur 0,6 Prozent des Schadens seien in den USA hängengeblieben. An das europäische Bewusstsein dieses Missverhältnisses appelliert das russische Angebot.

Schwächung der EU

Einstweilen rechnet wohl niemand in Moskau mit einer schnellen Antwort aus Brüssel, Paris oder Berlin. Der Vorschlag ist vermutlich eher ein Versuchsballon, um zwei Dinge zu testen: den Grad, in dem die Staaten der Euro-Zone a) willens sind, sich aus der Bevormundung durch die USA zu lösen, und b) fähig, diesen Sinneswandel innerhalb der EU gegen die zahlreichen US-Satelliten insbesondere im Osten des Unionsgebiets durchzusetzen. Nicht ohne Perfidie ist ein Nebeneffekt dieses Angebots: Die EU ärgert sich etwa über Polens Unwillen, dem Euro beizutreten. Das russische Angebot könnte, so die naheliegende russische Kalkulation, ein Hebel sein, Polen zu zeigen, »wo der Hammer hängt«. Ob es aber so kommt, ist absolut offen und einstweilen nicht realistisch zu prognostizieren. Die Erfahrung mit den europäischen Eliten rät zu Skepsis, die Totschweigetaktik der Mainstreammedien legt nahe, dass man dort fürchtet, das russische Angebot könnte in den Bevölkerungen EU-Europas durchaus auf Zustimmung stoßen. Eines scheint sicher: Wenn das russische Angebot den politischen Zusammenhalt der EU schwächen sollte, wäre die russische Regierung die letzte, die dies beklagt.

Aus russischer Sicht ist das Angebot Siluanows aber auch nicht ohne Pferdefüße. Es bedeutet nämlich das Eingeständnis eigener Zweitklassigkeit im kapitalistischen Mit- und Gegeneinander. Was ist denn das für ein »Akteur«, der den Einsatz der eigenen Währung zum Verkauf des eigenen Öls erst gar nicht fordert, sondern auf ein Reserveweltgeld wie den Euro, das aber ebensowenig unter eigener Kontrolle steht wie der Dollar, setzt? Nach dieser Seite ist das russische Angebot ein indirekter Hinweis darauf, dass man in Moskau inzwischen wohl zu einigem bereit ist, um die Einheit »des Westens« in der Sanktionsfrage zu sprengen.