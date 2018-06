Nur graue Theorie

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) präsentieren die Kohlekommission vor dem Bundeskanzleramt (6. Juni) Foto: Kay Nietfeld/dpa/dpa-Bildfunk

Lange hat es gedauert, mancher Termin wurde verschoben, aber nun steht sie, die Kohlekommission. Doch Grund zur Freude muss damit noch lange nicht aufkommen. Zwar ist nun formal endlich anerkannt, dass die Kohle ein auslaufendes Modell ist. Aber wieder einmal sollen tiefgreifende Entscheidungen nicht in offener gesellschaftlicher und parlamentarischer Debatte vorbereitet werden, sondern in einer handverlesenen Kommission.

Das kennen wir spätestens seit den unsäglichen Hartz- und Riesterkommissionen, mit denen einst die Schröder-Fischer-Regierung ihren Raubzug gegen die Lohnabhängigen vorbereitete. Dass in der neuen Kommission der Osten kaum, die Frauen nur zu einem knappen Drittel und die Opposition gar nicht vertreten sind, ihr dafür aber jede Menge Lobbyisten der Kohleindustrie angehören, die den Ausstieg auf die lange Bank schieben wollen, sagt ein Übriges über das zur erwartende Ergebnis aus.

Ganz ohne kritische Stimmen wäre es aber nun doch zu peinlich geworden. So haben sich Mahner wie der theoretische Physiker und Leiter des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung Hans Joachim Schellnhuber gefunden. Dieser will das Gremium als Mitglied daran erinnern, »dass ein zögernder Kohleausstieg durch die Gesetze der Physik bestraft werden würde«. Man darf gespannt sein, ob er und etwa Felix Matthes vom Freiburger Öko-Institut ihr Wissen ernst nehmen, oder sich als Feigenblatt missbrauchen lassen.

Der von Schellnhuber einst mit entwickelte Budgetansatz hat bereits vor rund zehn Jahren deutlich gemacht, dass die Bundesrepublik weit über ihre Verhältnisse lebt. Wenn wir einen nur halbwegs gerechten Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels auf weniger als zwei Grad Celsius globaler Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau leisten wollen, dann können nur noch wenige Jahre im derzeitigen Umfang Treibhausgase in die Luft geblasen werden. Die Emissionen müssen so rasch wie nur möglich und nicht erst im Jahre 2050 auf Null reduziert werden. Eine schnelle Stilllegung der Kohlekraftwerke wäre dazu ein wichtiger Beitrag. 2030 könnte das letzte vom Netz gehen, wie längst vorgerechnet wurde. Allerdings nicht, wenn die Bundesregierung nicht endlich den Fuß von der Bremse beim Ausbau der Solar- und Windenergie nimmt.

In der Kommission wird übrigens auch der Vorsitzende der IG Bergbau Chemie Energie Michael Vassiliadis sitzen, der die Verteidigung der rund 28.000 Arbeitsplätze in den Kohlekraftwerken und dem Braunkohletagebau zur Schicksalsfrage der deutschen Gewerkschaftsbewegung hochstilisieren wird. Die übrigen Gewerkschaften werden sich daher dringend fragen müssen, ob sie sich von derlei weiter erpressen lassen oder vielleicht auch die Interessen der 45.000 in der Solar- und der 160.000 in der Windenergie Beschäftigten vertreten wollen.