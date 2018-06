Österreich: EU besser abschotten

Brüssel. Österreich will während seines EU-Ratsvorsitzes die Aufrüstung an den EU-Außengrenzen deutlich verstärken. Es gebe eine Fülle möglicher Maßnahmen, die inzwischen von vielen EU-Staaten mitgetragen würden, sagte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in Brüssel. So müsse die EU-Grenzagentur Frontex viel schneller als geplant personell und finanziell besser ausgestattet werden. Außerdem sollten gerettete Flüchtlinge in ein Asylzentrum außerhalb der EU gebracht werden. Mit Anrainerstaaten des Mittelmeers solle künftig schon das Ablegen der Flüchtlingsboote verhindert werden. Bei einzelnen Staaten bestehe eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit, sagte Kurz. (dpa/jW)