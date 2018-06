Front gegen Russland

Einsatzbereit gegen die Russische Föderation: Französische Kampfflugzeuge auf einem Luftwaffenstützpunkt in Estland (25.5.2018) Foto: Ints Kalnins/Reuters

Die NATO will aufrüsten – und die EU zieht mit. Wie der Sekretär der westlichen Kriegsallianz, Jens Stoltenberg, am Mittwoch bestätigte, sollen die Mitgliedsstaaten bis 2020 die »Reaktionsfähigkeit« ihrer Truppen erhöhen. Dazu sollen je 30 Einheiten von Heer, Luftwaffe und Marine so trainiert und ausgerüstet werden, dass sie innerhalb von 30 Tagen einsatzbereit sind. Insgesamt könnte es um rund 30.000 Soldaten, 300 Flugzeuge und mindestens 30 Kriegsschiffe oder U-Boote gehen. Damit will die NATO ihre Frontstellung gegen Russland weiter ausbauen. Zur Zeit finden gleich zwei NATO-Großmanöver nahe der russischen Grenze statt.

Stoltenberg bestätigte zudem erstmals öffentlich, dass das baden-württembergische Ulm Standort eines neuen Unterstützungs- und Nachschubkommandos der NATO werden soll. Dieses wird Truppen- und Materialtransporte in Europa ermöglichen und ihren Schutz organisieren. Die Planungen sollen beim am heutigen Donnerstag beginnenden zweitägigen NATO-Verteidigungsministertreffen in Brüssel weiter vorangetrieben werden.

Unterstützung erhält die NATO bei ihrer aggressiven Einkreisungspolitik gegen Russland von der Europäischen Union, weil die Straßen in Richtung Osten nicht für das schwere Kriegsgerät westlicher Rüstungskonzerne geeignet sind. Deswegen schlägt die EU-Kommission vor, im kommenden Jahrzehnt 6,5 Milliarden Euro in panzertaugliche Verkehrswege zu investieren. Damit sollen von 2021 bis 2027 im Rahmen des nächsten Sieben-Jahres-Haushalts Schienennetze, Straßen und Brücken ausgebaut werden, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit.

Unterdessen scheint es innerhalb der NATO Streit zu geben. Vor dem heute beginnenden Treffen der Verteidigungsminister räumte Stoltenberg ein: »Es gibt derzeit ernsthafte Meinungsverschiedenheiten zwischen Alliierten«. Grund seien die US-Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte sowie der Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Weiteren Ärger könnte es beim Verteidigungsministertreffen auch wegen der aus US-Sicht zu niedrigen Verteidigungsausgaben unter anderem der Bundesrepublik geben. Washington hatte zuletzt angekündigt, verstärkt Druck machen zu wollen. (dpa/jW)