Kricketstar will Premier werden

Will Regierungschef werden: Der ehemalige Kricketspieler Imran Khan spricht vor seinen Anhängern in Lahore (29.4.2018) Foto: Mohsin Raza/Reuters

In der vergangenen Woche haben in Pakistan die Vorbereitungen für die am 25. Juli stattfindende Parlamentswahl begonnen. Dafür wurde ein »Übergangskabinett« eingesetzt. Diesem steht Premierminister Nasir Ul-Mulk vor, ein ehemaliger Chefrichter. Seine Aufgabe wird sein, die unbedingt notwendigen Amtsgeschäfte zu regeln. Dazu gehört indes nicht, wegweisende Entscheidungen zu treffen oder gar eigene politische Akzente zu setzen.

Unterdessen haben die Parteien mit dem Wahlkampf begonnen. Bis Ende Juni müssen die Kandidatenlisten stehen. Traditionell wechseln nun manche Abgeordnete noch schnell ihre Partei, wenn ihre Wünsche auf Listenplätze nicht berücksichtigt wurden oder sie sich bei einer anderen Gruppierung bessere Chancen versprechen.

Große Hoffnung auf einen Sieg bei der kommenden Abstimmung hat der ehemalige Kricketstar Imran Khan. Der bisherige Oppositionsführer will mit seiner Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) allein oder mit Koalitionspartnern eine regierungsfähige Mehrheit zustande bringen. Die Chancen dazu waren nie größer. Auf regionaler Ebene regiert die PTI bereits im nordwestlichen Khyber-Pakhtunkhwa.

Allerdings ist das einstige Saubermannimage Khans angekratzt. So muss sich der Parteichef selbst auf eine Schmutzkampagne einstellen. Seine Exfrau, die Radiojournalistin Reham Khan, hat angekündigt, vor den Wahlen ein Buch zu veröffentlichen, in dem sie ihrem einstigen Gatten vorwirft, er sei ungeeignet, das Land zu führen, und nicht vertrauenswürdig.

Auch der ehemalige Premier Nawaz Sharif hofft auf ein politisches Comeback. Im Juli 2017 hatte ihn der Oberste Gerichtshof des Amtes enthoben. Im Zuge der Veröffentlichung der »Panama Papers« war herausgekommen, dass Sharifs Familie Anteile an sogenannten Offshore-Firmen besaß.

Die Sharif-Familie gehört zu den einflussreichsten Clans in Pakistan. So ist Shabaz Sharif, der jüngere Bruder Nawaz, Chefminister der Provinz Punjab. Der Expremier selbst macht eine »Intrige« für seine Absetzung verantwortlich, bei der sich seine politischen Gegner mit der Justiz verbündet hätten. Auch die Armee soll daran beteiligt gewesen sein.

Der Popularität Nawaz Sharifs haben die Skandale wenig anhaben können. Seine Partei, die Pakistanische Muslimliga-Nawaz (PML-N), steht zu großen Teilen ebenso geschlossen hinter ihm wie ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung.

Die große Unbekannte bleibt, wie so häufig in Pakistan, die Armee. Spätestens seit 1999, als der damalige Armeechef Pervez Musharraf gegen Nawaz putschte und diesen ins saudische Exil zwang, ist das Verhältnis zwischen dem Expremier und den Generälen angespannt.

Zwar hatte Generalmajor Asif Ghafoor, der Sprecher der Streitkräfte, ausdrücklich betont, dass sich das Militär nicht in die Politik einmischen werde. Doch hat diese Aussage zum aktuellen Zeitpunkt einen fahlen Beigeschmack. Es war schließlich die Armee, die dafür gesorgt hatte, dass gegen den Exchef des mächtigen Geheimdienstes ISI, Asad Durrani, ein Ausreiseverbot verhängt wurde, weil er gemeinsam mit dem ehemaligen Chef des indischen Geheimdienstes RAW, Amarjit Singh Dulat, das Buch »The Spy Chronicles« herausgebracht hatte.

Außerdem steht die Armee in der Kritik der neugegründeten Paschtunischen Schutzbewegung (PTM). Sie prangert offen die Menschenrechtsverletzungen im Krieg gegen die aufständischen Taliban an, bei dem Zivilisten oftmals zwischen die Fronten geraten. Die PTM wurde in den Stammesgebieten im Nordwesten Pakistans entlang der Grenze zu Afghanistan gegründet. Doch auch in Großstädten wie Lahore gelingt es ihr, Massenkundgebungen abzuhalten.