Zaun zu spanischer Exklave Ceuta gestürmt

Ceuta. Am Grenzzaun der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika ist es am Mittwoch erstmals seit sieben Monaten zu einem Massenansturm von Migranten gekommen. Etwa 400 Menschen hätten versucht, über den sechs Meter hohen doppelten Zaun zu klettern, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die spanische Zivilgarde. Marokkanische und spanische Einsatzkräfte hätten sie »abgewehrt«, hieß es. Sechs verletzte Migranten hätten medizinisch betreut werden müssen, drei von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte das Rote Kreuz mit. (dpa/jW)