Türkei greift im Nordirak »PKK-Stellungen« an

Istanbul. Die türkische Luftwaffe hat erneut angebliche Stellungen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK im Nordirak angegriffen. Sechs »bewaffnete Terroristen« seien dabei getötet worden, teilte die Armee am Mittwoch mit. 16 Ziele seien bei den Attacken in sechs Regionen zerstört worden. Darunter befindet sich Kandil, wo die PKK ihr Hauptquartier hat. Die türkische Regierung hatte angekündigt, vor der Wahl am 24. Juni verstärkt gegen die PKK in den Kandil-Bergen und im nordirakischen Sindschar-Gebirge vorzugehen. (dpa/jW)