Berlin. Nach dem Scheitern der Verhandlungen für die rund 13.000 Journalisten bei den tarifgebundenen Tageszeitungen, hat die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion (dju) in der Gewerkschaft Verdi die Urabstimmung über einen unbefristeten Erzwingungsstreik eingeleitet. Dies teilte die dju am Dienstag abend mit. Bisher hatte es in dem Konflikt (jW berichtete) nur Warnstreiks gegeben. (jW)