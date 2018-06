»Luft nach oben ist immer«

Gemeinsamer Aufbruch oder Showdown im Flügelstreit? Ab Freitag tagt in Leipzig der Parteitag der Linken Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Am Wochenende findet der Parteitag der Linken in Leipzig statt. Sie waren seit 2014 Mitglied des Parteivorstandes. Warum kandidieren Sie nicht erneut?

Ich werde auf dem Landesparteitag in NRW als stellvertretende Landessprecherin kandidieren und hoffe, dort auch gewählt zu werden. Ich bin bei Lisa NRW, der Linken Sozialistischen Arbeitsgemeinschaft Frauen, aktiv, wir planen dort gerade unsere Aktivitäten zum Besuch des Gesundheitsministers Jens Spahn, CDU, anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz am 20. Juni in Düsseldorf und den Frauenstreik 2019. Daneben bin ich im Koordinierungskreis des Blockupy-Bündnisses. Und ich habe meinen Beruf und Familie. Ich will meinen Schwerpunkt wieder in NRW haben.

Politische Gründe hat Ihr Rückzug aus dem Parteivorstand nicht?

Insgesamt bewerte ich die Arbeit im Parteivorstand als positiv. Die Partei hat sich gut entwickelt, wir konnten im letzten Jahr vor allem junge Genossinnen und Genossen dazugewinnen. Der Vorstand hat sich in der ganzen Zeit, in der ich dort Mitglied war, immer auch damit beschäftigt, wie sich die neuen Genossinnen und Genossen gut einbringen können in die Partei. Ausdruck dessen ist auch der Antrag des Vorstandes an den Bundesparteitag »Partei in Bewegung«.

Dieser Titel kann alles und nichts bedeuten …

Das ist Unsinn. Wir haben gemeinsam im Parteivorstand zentrale Kampagnen angeschoben. Kampagnen gegen steigende Mieten, für mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und gegen Hartz IV. Und wir haben Proteste unterstützt und in Bündnissen mitgearbeitet. Der Antrag »Partei in Bewegung« bekräftigt zudem unsere Politik zu Flucht und Grenzen.

Die da wären?

Fluchtursachen bekämpfen, sichere, legale Fluchtwege, offene Grenzen und drittens eine soziale Offensive für alle, die hier leben.

Die Forderung nach offenen Grenzen dürfte doch eher ins Reich linker Phantastereien gehören, oder etwa nicht?

Ganz sicher nicht! Wer diese Politik verändern will, muss einen Gegenvorschlag machen. Der Bundesparteitag ist das höchste Organ der Partei. Hier legen die Delegierten aus der Basis unsere Politik fest. Und sie erwarten dann zu Recht, dass Vorstände und Fraktionen sich solidarisch daran halten.

Kritik am Parteivorstand haben Sie nicht?

Doch. Negativ sehe ich die Gesamtbesetzung. Die meisten Vorstandsmitglieder sind Landtags- oder Bundestagsabgeordnete oder Mitarbeitende von Abgeordneten. Ich finde es wichtig, dass mehr Genossinnen und Genossen einen Platz im Parteivorstand haben, die abhängig Beschäftigte in einem »normalen Arbeitsverhältnis«, erwerbslos, oder bereits in Rente sind. Das würde vielleicht auch manche Debatten verändern.

Ihre Partei wird aktuell in der Öffentlichkeit als sehr zerstritten wahrgenommen. Inwiefern sind die Parteistrukturen überhaupt arbeitsfähig?

Der Parteivorstand war und ist arbeitsfähig. Nicht nur ich hätte mir allerdings eine bessere Einbindung der Fraktionsspitze gewünscht. In NRW wurde ich oft gefragt, was denn zum Beispiel die Sammlungsbewegung von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine genau sei. Ich konnte es ihnen nicht sagen, da keine Diskussion darüber im Parteivorstand möglich war, weil Sahra dort nicht anwesend war. Ich weiß, dass eine Fraktionsvorsitzende viele Termine und auch ein Recht auf Muße und Erholung hat. Es ging auch nicht um eine dauerhafte Teilnahme an den Sitzungen, sondern darum, wie die Partei eingebunden wird, ob die Partei das Projekt von einigen wenigen oder vielen ist, ob die Basis in Prozesse mit eingebunden wird oder über die Presse informiert wird.

Fällt Ihre Kritik nicht etwas einseitig aus?

Nein.

Rechnen Sie damit, dass es auf dem Parteitag zum Showdown zwischen Fraktions- und Parteispitze kommen wird?

Ich denke nicht. Ich bin sicher, dass Katja Kipping und Bernd Riexinger mit einem guten Ergebnis wiedergewählt werden. Es ist ihnen gut gelungen, die Partei nach 2012 zu stabilisieren. Die Partei ist gewachsen und in den Umfragen stabil.

Stimmt, sie stagniert stabil bei etwa zehn Prozent.

Luft nach oben ist immer.