Schließtage bei VW

Wolfsburg. Volkswagen muss wegen der neuen Abgastestverfahren die Autoherstellung in seinem Stammwerk tageweise stoppen. »Wir müssen im dritten Quartal mit Ausfällen in der Produktion rechnen«, sagte Vorstandschef Herbert Diess am Mittwoch auf einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. Die Umstellung auf den neuen Abgastestzyklus WLTP sei ein »Kraftakt«. Nach dem Werksurlaub in Wolfsburg würden nur noch Fahrzeuge gebaut, die die neuen Vorgaben erfüllen. Da man viele Fahrzeuge zwischenlagern müsse, werde der Stammbetrieb bis Ende September Schließtage einplanen. (dpa/jW)