Staatssekretär Nußbaum: WTO handlungsunfähig

Berlin. Die Bundesregierung erwartet im Handelskonflikt mit den USA schwierige Verhandlungen. Wirtschafts-Staatssekretär Ulrich Nußbaum sieht vor allem Differenzen in der Debatte über die Rolle der Welthandelsorganisation WTO. Es sei »gefährlich«, dass die USA die Freihandelsordnung herausforderten, sagte Nußbaum am Mittwoch beim Außenwirtschaftstag des Maschinenbauverbands VDMA in Berlin. Durch die Blockade bei der Nachbesetzung von Richterstellen machten die USA die WTO faktisch handlungsunfähig. Die Strafzölle der USA auf Stahl und Aluminium auch aus der EU, die seit Anfang Juni gelten, seien rechtswidrig. (dpa/jW)