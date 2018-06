Prag: Babis vereidigt als Ministerpräsident

Prag. Mehr als sieben Monate nach der Parlamentswahl in Tschechien bekommt der Multimilliardär Andrej Babis eine zweite Chance zur Regierungsbildung. Präsident Milos Zeman vereidigte den Gründer der rechten ANO-Bewegung am Mittwoch wieder als Ministerpräsidenten. Im ersten Anlauf war Babis mit einer Alleinregierung seiner Partei bei der Vertrauensabstimmung im Parlament gescheitert. Geplant ist nun eine Koalition mit den Sozialdemokraten (CSSD) unter Duldung der Kommunisten (KSCM). Die Sozialdemokraten entscheiden bis Mitte Juni in einer Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag. (dpa/jW)