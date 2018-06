Schweden aktiviert für Manöver 22.000 Reservisten

Stockholm. Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Russland und dem Westen hat Schweden an seinem Nationalfeiertag die umfangreichsten Militärmanöver seit Jahrzehnten angesetzt. Für die landesweit stattfindenden Übungen von 40 Bataillonen am Mittwoch wurden nach Armeeangaben 22.000 Reservisten aktiviert. Schweden hat keine gemeinsame Grenze mit Russland und ist auch nicht Mitglied der NATO. Allerdings waren zuletzt die diplomatischen Spannungen zwischen Stockholm und Moskau gestiegen. Im Mai hatte das Land eine Broschüre herausgegeben, in der die Regierung die Bevölkerung auf einen möglichen Kriegsfall vorbereitete. (AFP/jW)