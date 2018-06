Die an AIDS erkrankten Rayon (Jared Leto, l.) und Ron (Matthew McConau­ghey, r.) haben beschlossen, Geschäftspartner zu werden: »Dallas Buyers Club« Foto: Dallas Buyers Club, LLC./A.-M. Fox/ARD/ARTE France

Re: Schöne neue Pflegewelt?

Digitalisierung im Altenheim

Während die Deutschen immer älter werden, will eines der reichsten Länder der Welt lieber in Waffen als in Pflegende investieren. Also sollen es nun die Pflegedrohnen richten: Überwachung von demenzkranken Menschen per Funktechnik, Telemedizin und Einsatz von Robotern, Umdrehroboter gegen Liegegeschwüre. Oh, schöne neue Welt!

Arte, 19.40 Uhr

Dallas Buyers Club

Dallas, 1985: Ron Woodroof führt ein wildes Leben. Der Cowboy steht auf Rodeo, Glücksspiel, Whiskey, Kokain und Frauen. Schlägereien und ungeschützter Sex mit Prostituierten gehören für ihn zum Alltag. Genau wie seine Wett- und Saufkumpane verachtet er Homosexuelle und lässt kein Mitgefühl für Hollywoodstar Rock Hudson aufkommen, der gerade an AIDS gestorben ist. Niemals hätte er es sich träumen lassen, selbst daran zu erkranken. Aber dann … USA 2013. Mit Matthew McConaughey (Ron Woodroof), Jennifer Garner (Eve). Regie: Jean-Marc Vallée.

Arte, 20.15 Uhr

Unterwerfung

Paris 2022. François ist Literaturwissenschaftler und Trinker. Seine Beziehungen zu Frauen sind auf ein Jahr befristet, sein Leben ist ausreichend glücklich. Bis zu dem Tag, als der charismatische muslimische Politiker Mohammed Ben Abbes in Frankreich Staatspräsident wird, das Patriarchat und die Polygamie einführt und François seine Anstellung verliert. Nach Michel Houellebecqs durchaus witzigem Roman »Unterwerfung« nun die wohl unvermeidliche teutonische TV-Version mit Edgar Selge und Matthias Brandt. Regie: Titus Selge.

Das Erste, 20.15 Uhr

Aufbruch zu neuen Horizonten

Das klingt gut, das brauchen wir! Mit Professor Harald Lesch. Er präsentiert die Sendung live aus Garching, dem kürzlich eröffneten Besucherzentrum und Erlebnisraum für die eigene Erforschung des Universums. Samantha Cristoforetti, Kampfpilotin und Astronautin, hat schon einmal 195 Tage auf der ISS verbracht. Sie wird als Gast von Harald Lesch aus eigenem Erleben schildern, wie es so ist da oben.

ZDF, 23.35 Uhr