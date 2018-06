Rotlicht: Partido Popular

Nur noch Nepp. Spaniens postfranquistische Ikonen Rajoy, Aznar und Fraga zu Schlüsselanhängern degradiert Foto: Jon Nazca/REUTERS

Die spanischen Soziologen staunen. Sie haben einen so rasanten Fall in den Umfragen bei einer Regierungspartei seit den 1980er Jahren nicht mehr erlebt. Nur einer von zehn Spaniern würde heute den Partido Popular (PP) wählen. Nachdem es in der vergangenen Woche zu einem spektakulären Wechsel an der Spitze des spanischen Staates infolge von Korruptionsskandalen gekommen war, ist die Volkspartei weitgehend von der politischen Macht vertrieben: Nur in Galicien verfügt der PP noch immer über eine absolute Mehrheit. Selbst wichtige Rathäuser besetzen die Postfranquisten nicht mehr.

In der vergangenen Woche zeigte der PP zum wiederholten Male sein wahres Gesicht: Er weigerte sich, dem früheren franquistischen Polizisten Antonio González Pacheco eine Ehrenmedaille für dessen »außerordentliche Dienste« abzuerkennen. Pacheco, besser bekannt als »Billy el Niño«, bezieht eine Sonderrente dafür, dass er jahrelang auf schlimmste Art und Weise Gefangene in Francos Kerkern gefoltert haben soll. Der PP hat seit seiner Gründung 1976 bzw. 1989 zu keinem Zeitpunkt die Diktatur von Francisco Franco je offiziell verurteilt. Statt dessen hat die Partei verbissen dagegen gekämpft, dass die Verbrechen der Franco-Zeit gesühnt werden. Sie hat die Arbeit von Richtern wie Baltasar Garzón durch nachgewiesene indirekte Beeinflussung der Justiz behindert.

Mit dem Erinnerungsgesetz (Ley de Memoria Histórica), das 2007 von einer sozialdemokratisch geführten Regierung verabschiedet worden war, sollte die Vergangenheit aufgearbeitet werden und der Opfer des Bürgerkrieges und der Diktatur gedacht werden. Als der PP dann regierte, war im Haushalt kein müder Cent für diesen Zweck vorgesehen. Die vorgesehenen Exhumierungen von Bürgerkriegsopfern in Massengräbern hat die Volkspartei bis heute ignoriert. Gegen die Umbenennung von Straßen, die Namen von Francos Schergen trugen, hat sie stets Widerspruch eingelegt. 2003 nahm sie als einzige Partei nicht an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Franquismus im spanischen Parlament teil.

Das Idol der PP-Politiker, die sich nun eine andere Tätigkeit suchen müssen, heißt Manuel Fraga Iribarne und war Francos Informations- und Tourismusminister. Seit 2012 steht trotz Protesten eine Büste von ihm im spanischen Senat. Während der Diktatur war Fraga für die Zensur zuständig. Ein Jahr nach Francos Tod gründete er 1976 die Alianza Popular (Volksallianz), deren Vorsitzender er bis zu ihrer Umwandlung 1989 zum jetzigen Partido Popular war. Dort wurde er 1990 zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Solch ein Ehrenmann war der erste Innenminister einer spanischen Regierung während der Transición, des Übergangs von der Diktatur zur bürgerlichen Demokratie. Aus einem Faschisten wurde ein »Neocon«.

Diese Wandlung spiegelt das Wesen des PP ganz gut wider. Die Volkspartei musste sich ideologisch anpassen. Obwohl viele ihrer Mitglieder radikale Christen sind, die Abtreibung ablehnen, wissen die Parteifunktionäre, dass sie gewisse Zugeständnisse machen müssen, wenn sie in der EU und im Gegenwartskapitalismus mitspielen wollen. Nachdem der Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 2005 die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert hatte, traute die Volkspartei sich nicht, das Gesetz rückgängig zu machen.

Unter PP-Premier José María Aznar beteiligte sich Spanien 2003 am völkerrechtswidrigen Überfall auf den Irak. Aznar ließ Zäune an den Grenzen der spanischen Exklaven in Nordafrika, Ceuta und Melilla, errichten und gefährdete damit das Leben derer, die ihr Elend fliehen und versuchen, nach Europa zu kommen. Im wesentlichen trägt der PP auch eine erhebliche Mitverantwortung an der Immobilienkrise, die 2008 Spaniens Wirtschaft ruinierte. Das zeigt sich an der gegenwärtigen Korruptionsaffäre, die den PP, vom Nationalen Gerichtshof zu einer Art kriminelle Vereinigung erklärt, gerade so nachhaltig und erfreulich erschüttert.