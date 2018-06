Im ewigen Dschungel

Hat jemand den Bus in die 80er gesehen? Axl Rose beim Europatourauftakt vor fast genau einem Jahr in Bilbao (manche Dinge ändern sich nie) Foto: Vincent West/REUTERS

Der Sänger William Bailey reist Mitte der Achtziger nach Los Angeles, um seinen alten Schulfreund Jeffrey Isbell zu suchen und ein Bandprojekt mit ihm zu starten. Die Legende will es, dass ein Obdachloser, als er aus dem Bus steigt, ihm zuruft: »Weißt du überhaupt, wo du bist?«, und ohne auf eine Antwort zu warten, schreit: »Du bist im Dschungel, Baby. Du wirst sterben.«

Bailey findet letztlich Isbell. Der eine wird sich später Axl Rose nennen, der andere Izzy Stradlin. Die Anekdote wurde in »Welcome to the Jungle« verarbeitet. Es ist das erste Lied auf »Appetite for Destruction«, dem ersten Album von Guns n’ Roses von 1987 – das meist verkaufte Debütalbum aller Zeiten. Damals gab es kein Internet, Musik war noch ein wichtiger Informationsträger. Das Lied wurde geglaubt. Es kündete mehr von der Apokalypse als von der Traumfabrik Los Angeles. Laut Leadgitarrist Slash steckt alles drin, was die gemeinsame Zeit der Band vor der Veröffentlichung bestimmt hat: Chaos, Gewalt, Drogen.

Als es am Sonntag abend im Berliner Olympiastadion verklungen ist, wird die Menge das erste Mal laut. Es ist das vierte Lied beim Konzertauftakt der »Not in this Lifetime Tour« 2018 in Europa. Mehr als 70.000 Karten wurden verkauft. Aber die oberen Ränge sind teilweise leer. Von den Wänden schallt es, die Bässe wummern, die Stimme von Sänger Axl Rose ist kaum zu hören. Man hat den Eindruck, es hat keinen Soundcheck gegeben. Vielleicht ist auch einfach das Olympiastadion für derartige Konzerte nicht ausgelegt, denkt man.

Aber es wird besser, warum, ist schwer zu sagen, vielleicht ist an den Reglern geschraubt worden, vielleicht hat sich die Band eingegroovt oder das Ohr hat sich letztlich an den dumpfen Sound gewöhnt. Über den Kurznachrichtendienst Twitter laufen dennoch schon während des Konzerts die Beschwerden. Am Montag morgen gibt es auf der Website change.org bereits eine Petition, auf der mehrere hundert Fans als mündige Konsumenten ihr Geld zurückfordern.

Der Abend in Berlin, wie auch die anderen Konzerte, ist genau durchchoreographiert. Im Hintergrund wechseln sich auf den riesigen LED-Leinwänden Animationen, beispielsweise in verschiedenen Stellungen kopulierende Skelette, mit Nahaufnahmen der Musiker ab. Von allen GNR-Alben werden Lieder gespielt. Die große Vergangenheit wird zitiert. Bevor die Band »Sweet Child o’ Mine« spielt, setzt Slash zu seiner Solointerpretation von Nino Rotas Titelmusik zu dem Film »Der Pate« an. Wie schon auf der Tour 1992. Vor dem Bob-Dylan-Cover »Knocking on Heaven’s Door« spielt Slash ein langes Intro – wie 1992. Nach zweieinhalb Stunden beendet die Band mit »Paradise City« als Zugabe und einem kleinen Feuerwerk das Konzert. Die Auftritte im letzten Jahr waren bis zu eine Stunde länger.

Als sich die Band Mitte der Achtziger in Los Angeles formierte, war Ronald Reagan US-Präsident. Er forcierte die »Konkurrenz der Systeme« und verschärfte im eigenen Land den Klassenkampf von oben. Es ist die Zeit des »Washington Consensus«, die Zeit der neoliberalen Konterrevolution. Während Pablo Escobars Kokain und andere Drogen die Stadt der Engel fluten, das HI-Virus sich verbreitet, Bandenkriminalität für bürgerkriegsähnliche Zustände sorgt und die in einigen Vierteln der Stadt isolierte und völlig verarmte schwarze Bevölkerung versucht, sich durch Unruhen Gehör zu verschaffen, beherrscht die Musikszene ein poppig dekadenter Glamrock, der sich durch kitschige Balladen und Partynonsens auszeichnet. Das Leben als Wet-T-Shirt-Contest. Bands wie Megadeth oder Anthrax hingegen antagonisieren, sie thematisieren Gewalterfahrung und Tod, den Verfall des Gesellschaftlichen.

Das wird vor allem auch in Osteuropa ankommen. Rockmusik wird zu einem Symbol für die neue Zerrissenheit des Sozialen, für einen neuen kapitalistischen Realismus. Guns n’ Roses aber erhält sich in diesen apokalyptischen Zeiten ein romantisches Moment, auch wenn der Exzess das Ende der Party schon andeutet. Der neue Naturalismus einiger Bands aus Seattle wird es vollstrecken. »Grunge« wird auch die Hardrocker um Rose als Poser entlarven. Mitte der 90er Jahre wurde die Band längere Zeit stillgelegt, sie war ein Anachronismus geworden.

Wer gehofft hatte, das hätte sich geändert, wurde am Sonntag enttäuscht.