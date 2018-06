Antijudaistenfreund des Tages: Felix Klein

Foto: Britta Pedersen/dpa-zentralbild/dpa

Der britische Sänger und Komponist Roger Waters, 1965 Mitbegründer der Rockgruppe Pink Floyd, ist 2018 auf Konzerttour durch 23 europäische Länder, Südamerika und Mexiko. Am Freitag und Sonnabend gastierte er in Berlin und nutzte die Gelegenheit, um in einer Erklärung dem im April berufenen ersten »Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland«, dem Diplomaten Felix Klein, zu applaudieren für seine Aufgabe, den Antisemitismus »zu zerschlagen«. Antisemitismus sei »obszön und widerlich«. Es gebe aber einen Einwand: Klein habe versucht zu erreichen, dass Konten bei deutschen Landesbanken, die etwas mit der Bewegung »Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen« (BDS) zu tun haben, gesperrt werden. BDS sei eine »globale zivilgesellschaftliche Bewegung«, die versuche, die israelische Regierung zum Nachdenken darüber zu bringen, »die Pariser Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 einzuhalten«.

Zu lesen war der Waters-Text nur bei jungewelt.de und melodieund­rhythmus.com, an heftigen Reaktionen in verschiedenen Medien war dennoch kein Mangel. ARD und ZDF hatten schon vorab Boykott angekündigt. Am Dienstag stellte zudem die Berliner Zeitung den Mann vor, »auf den Roger Waters zielt«. »Belehrungen eines wirren Popveterans« seien das, nur weil Klein sich kritisch zu BDS geäußert habe. Waters hatte zwar erklärt, dieser habe nicht nur geredet, sondern auch gehandelt. In dem Text fehlt jeder Hinweis darauf, dass Klein eine Woche nach seiner Berufung an einem »Marsch des Lebens« in Berlin teilnahm – organisiert von antijudaistischen Evangelikalen. Ebenfalls am Dienstag fragte Zeit online daher: »Der Antisemitismusbeauftragte unter Judenfeinden?« Der Autor legt dar, dass die Fundamentalisten »von einer Bekehrung der Juden träumen«. Klein hat seinen Kompetenznachweis geliefert, der Boykott von Waters folgt dem Staatsauftrag.