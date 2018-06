Am Puls der Zeit

Die aktuellen Romane werden von bürgerlichen Menschen über bürgerliche Probleme für ein bürgerliches Publikum geschrieben, so lautet einer der Vorwürfe an die ­Gegenwartsliteratur. Stimmt das? Gehen die Schriftsteller achtlos an sozialen und politischen Problemen vorbei? (Aufnahme von der Leipziger Buchmesse, 17.3.2016) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Vom 7. bis zum 9. Juni diskutieren Schriftsteller, Gewerkschafter und Gesellschaftswissenschaftler im Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt in Dortmund über die »Literatur in der neuen Klassengesellschaft«. Es handelt sich um die bereits vierte Veranstaltung der 2015 begonnenen Reihe »Richtige Literatur im Falschen«. Im folgenden Text fragen die Organisatoren der Tagung: Wie verhält sich die deutschsprachige Gegenwartsliteratur zu den Umwälzungen im Neoliberalismus? (jW)

Mit dem Ende der Systemkonkurrenz 1989/91 hat sich ein gesellschaftlicher Wandel beschleunigt, der mit der neoliberalen Tendenzwende in den 1970er Jahren begann: Der Kapitalismus wurde globalisiert und das Kapital spielte seitdem die national organisierten Lohnabhängigen und die Staaten gegeneinander aus, um »Lohnzurückhaltungen« und staatliche Subventionen zu erzwingen, während die Staaten sich und ihre Bevölkerungen ganz den selbstgeschaffenen Weltmarktzwängen unterwarfen.

Angesichts der Veränderungen, die sich daraus für die soziale Zusammensetzung der Gesellschaft ergeben haben, ist es inzwischen – nicht nur bei Linken – fast schon wieder üblich geworden, von einer (neuen) Klassengesellschaft zu sprechen. Fest steht: Mit der Durchsetzung der Globalisierung als Mittel zur Wiederherstellung von Kapitalmacht und der damit verbundenen Transnationalisierung der Wertschöpfungsketten haben sich die Lebensweisen sehr vieler Menschen grundlegend verändert.

Ausbreitung der Angst

Im selben Zuge hat sich eine fundamentale Transformation von Staatlichkeit vollzogen: Die Verwandlung des keynesianischen Wohlfahrts- in den neoliberalen Wettbewerbsstaat hat strukturelle Massenarbeitslosigkeit und unfreiwillige Teilzeitarbeit, ein auf Sanktionen aufbauendes System des »Workfare« und eine Verfestigung von Armut bewirkt. Mit der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes geht ein Prozess der Prekarisierung einher, der nicht nur die »Abgehängten« betrifft, sondern, wie der Soziologe Klaus Dörre gezeigt hat, quasi ein System kommunizierender Röhren zwischen der »Zone der Integration« (typisch Beschäftigte) und der »Zone der Prekarität« (atypisch Beschäftigte) hervorgebracht hat, das mit der Drohung des rapiden sozialen Abstiegs alle Beschäftigten diszipliniert. Die Krisenbewusstseinsforschung der letzten Jahre belegt, dass die soziale Angst in Deutschland bis weit in die sogenannte Mittelschicht gekrochen ist. Sie bildet das Ferment nicht nur für eine neue Klassenpolitik von links, sondern auch für rechtspopulistische Stimmungen, die zum Aufstieg der »Alternative für Deutschland« sowie der »Freiheitlichen Partei Österreichs« und der »Schweizer Volkspartei« führten.

Der rechte Populismus wird durch das Festhalten an der Austeritätspolitik (»schwarze Null«) nachhaltig befördert. Unter diesen Bedingungen gibt ihm die Zuwanderung Nahrung: Sowohl aus der krisengeschüttelten Peripherie des südlichen Europas, wo über Jahre hinweg jeder zweite junge Mensch arbeitslos gewesen ist, als auch aus den Gebieten der Stellvertreterkriege im arabischen Raum fliehen Millionen vor Armut, Gewalt und Verfolgung.

Diese Prozesse kritisch zu begleiten oder womöglich gar zu versuchen, in sie einzugreifen, zumindest sich zu ihnen zu positionieren – kann und muss das nicht eine Aufgabe der Literatur sein?

In der Weimarer Republik gab es eine ganze Reihe kritischer Autorinnen und Autoren – ob von kommunistischer Seite (wie Bertolt Brecht, Friedrich Wolf, Lion Feuchtwanger, die Autoren des nach dem gleichnamigen Verlag benannten Malik-Kreises und des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller), eher linksbürgerlicher bis linkssozialistischer (wie die nach einem Wort von Walter Benjamin »linken Melancholiker« Erich Kästner, Walter Mehring und Kurt Tucholsky) oder den Vertretern der Neuen Sachlichkeit (wie Irmgard Keun oder Erik Reger). Viele Autoren des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts sahen es als eine selbstverständliche Aufgabe der Literatur an, die Zeitumstände zwar nicht unbedingt abzubilden, aber doch in sich aufzunehmen, sie aufmerksam bis polemisch zu kommentieren und – nicht zuletzt – nach Besserungen zu fahnden. Das gilt auch für einige Vertreter des großen Romans dieser Zeit, für Heinrich Mann und Alfred Döblin. Schon 1894/95 hatte Mann die Devise ausgegeben: »Die geistigen Strömungen, von denen die Literatur sich nährt und erneuert, stehen in engem Zusammenhang mit den politischen und sozialen Vorgängen und Tendenzen des Augenblicks. Die Literatur muss die Zeit, deren letzten Sinn sie auszusprechen hat, fühlen, dort, wo unter den heutigen Umständen der Puls der Zeit am lautesten schlägt.«

Mann, der nicht unbedingt Parteigänger der radikalen Linken war, aber mit ihr sympathisierte, hatte bereits 1910 von den Schriftstellern verlangt, »dass sie Agitatoren werden, sich dem Volk verbünden gegen die Macht«. Für ihn allerdings war dies immer ein Kampf des Geistes, den entscheidenden Schritt zum Materialismus machte er nicht. So schrieb er noch am 1. Dezember 1918 während der Revolution in Berlin: »Das Schicksal der Menschen wird mehr von ihrer Art, zu fühlen und zu denken, bestimmt als durch Wirtschaftsregeln«.

Im Gegensatz dazu sah es Alfred Döblin, der die revolutionären Ereignisse 1918/19 in seiner »November«-Tetralogie unmittelbar literarisch verarbeitet hatte, als unbestreitbar an, dass materielle Umstände das Denken mitbestimmen: »Der geschichtliche materielle Prozess formt und beeinflusst den Menschen und die Menschengruppen.« Er begriff das Verhältnis von Bewusstsein und Sein als dialektisches, der geistige Mensch wirke als »ein produzierendes Zentrum« auf die gesellschaftliche Situation zurück.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war es insbesondere Peter Weiß, der als Schriftsteller die Rolle eines linken Intellektuellen ausfüllte. Weiss, in Schweden lebend und in beiden deutschen Staaten publizierend, lieferte mit seiner »Ästhetik des Widerstands« das Paradebeispiel einer »kämpfenden Ästhetik«, die uns – als Begründung und Hoffnungsschimmer gleichermaßen – in der heutigen Situation sehr zu Hilfe kommen kann: »Es ist das Prinzip der Kunst, etwas zu tun, obgleich die Umstände dagegen sind.« Nicht nur ist Weiss’ dreibändiges Romanwerk eine von links erzählte Geschichte der historischen Spaltung der Arbeiterbewegung und der faschistischen Herrschaft, und somit ein Beitrag zur literarischen Berichterstattung über die Klassengesellschaft im 20. Jahrhundert, das Buch wurde zum Zeitpunkt seines Erscheinens auch selbst zum Politikum. Während die offizielle Literaturkritik sich nur zögerlich darauf einließ, wurde »Die Ästhetik des Widerstands« in den 1980er Jahren umso mehr ein zentraler Text kritischer Diskussions- und Lektürekreise und von vielen Linken für ihre eigene historisch-ästhetische Selbstvergewisserung genutzt.

Außerhalb des deutschen Sprachraums hat Pier Paolo Pasolini nicht nur in seinen Filmen, sondern beinahe mehr noch in seinen Romanen unermüdlich gegen die hegemonialen Mächte gekämpft und ihnen, etwa in »Ragazzi di Vita« (1955) und »Una Vita violenta« (1959), das ebenso kraftvolle wie tragische Leben der Angehörigen des Subproletariats entgegengesetzt. Auch in seinen theoretischen Schriften war er ein wortgewaltiger Streiter der Linken. Seine später unter dem Titel »Freibeuterschriften« auch als Buch herausgebrachten Kolumnen erschienen, prominent plaziert, auf der Titelseite des Corriere della Sera und lösten in Italien zahlreiche Debatten aus. Unter anderem beklagte Pasolini bereits Ende der 1960er Jahre hellsichtig, durch die »hedonistische Kultur des Konsums und die daraus folgende modernistische Toleranz amerikanischer Machart« vollziehe sich eine fundamentale Transformation der italienischen Gesellschaft (und alle anderen west- und mitteleuropäischen Länder können hierbei mitgedacht werden) hin zu einem »neuen und repressiven Totalitarismus«.

Entpolitisierung

Passend zu dieser »sozialen Mutation« und parallel zum Zusammenbruch des Staatssozialismus und der Krise der sozialdemokratischen und trotzkistischen Linken im Westen kam es 1989/1990 nicht nur in Deutschland, wo u. a. Uwe Wittstock, Martin Hielscher und Frank Schirrmacher sich zu Anwälten einer neuen plätschernd-entpolitisierten Erzählweise machten, zur Ausprägung neoliberaler Literaturformen. Ein Anknüpfungspunkt für deutsche Popliteraten wurde etwa Bret Easton Ellis mit »American Psycho« (1991). Die Hauptfigur des Romans ist ein blasierter, manisch auf die neuesten Trends versessener junger Reichenspross, der durch elterliche Vermittlung einer hochbezahlten Scheinaktivität an der Wall Street nachgeht und in seiner Freizeit bestialische Morde an Frauen begeht. Die Hauptfigur laviert also zwischen ausgesprochener intellektueller Schlichtheit, ja Spießigkeit (in seiner Verehrung der Band Genesis, wohlgemerkt in ihrer Spätphase), und bodenlosen Abgründen. Ellis zeichnet ein psychotisches Bild des amerikanischen Upper-Class-Charakters, der als unproduktiv, ultradekadent und dazu mordlüstern erscheint. Insofern wirkt Ellis mit »American Psycho« gesellschaftskritischer als seine harmlosen deutschen Wiedergänger von Christian Kracht (»Faserland«, 1995) über Leif Randt (»Schimmernder Dunst über Coby County«, 2011) bis hin zu Karl Wolfgang Flenders (»Greenwash Inc.«, 2016). Doch ist das wirklich so? Trotz der Zerrissenheit und Brüchigkeit der Herrschenden, die Ellis schonungslos beschreibt, lässt dieser literarische Ansatz doch alles so, wie es ist – keine Aussicht auf Besserung, kein Trost, keine Utopie. Ellis erfüllt nicht einmal den Mindestanspruch an kritische Literatur, das gesellschaftliche System, das Charaktere wie den Protagonisten Patrick Bateman und dessen Klasse hervorbringt, zu erhellen und die »tausend Fäden« aufzuzeigen, die »den einzelnen mit seiner Umwelt verbinden«, damit er nicht »als Marionette darin zappeln« muss, was dem Dramaturgen Bernd Stegemann zufolge eine kritische, realistische Kunst ausmache.

Ähnliches gilt für Michel Houellebecqs »Ausweitung der Kampfzone« (1994). Während er in seinen darauf folgenden Büchern stets sehr zielsicher gesellschaftliche Erregungspotentiale anzapfte, um sie für sein verkaufsförderndes Spektakel nutzbar zu machen, erschien sein Romanerstling in seiner geißelnden Darstellung von Auswüchsen der Konsumgesellschaft vielen als oppositionell. Doch sein längst manifester Konservatismus äußerte sich bereits in diesem Buch. Es geht Houellebecq nicht um eine emanzipatorische Kritik, sondern einzig um eine fatalistisch-nörgelnde Kulturkritik reaktionären Schlags. Insofern fällt er noch hinter die neoliberale Konsenshaltung, das Einverständnis mit dem postmodernen Status quo, zurück und hebt die Widersprüche des Neoliberalismus nach rechts auf. Nicht von ungefähr wird ihm Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Anders als bei Eugen Gomringer ist der Tatbestand der »Objektifizierung« bei Michel Houellebecq unbestreitbar.

Gerade im Neoliberalismus haben sich die Geschlechterverhältnisse stark gewandelt: Das fordistische, männliche Brotverdienermodell ist weitgehend überwunden. Zugleich ist eine starke Spaltung innerhalb der weiblichen Lohnabhängigen festzustellen. Während ein kleiner Teil u. a. durch Quotenregelungen die »gläserne Decke« zu den bürgerlichen Funktionseliten und der transnationalen Managerklasse durchbricht, findet die Feminisierung des Arbeitsmarktes – im Dienstleistungssektor und hier besonders in der wachsenden sogenannten Care-Ökonomie – unter prekären Bedingungen statt. Frauen bilden im ausufernden Niedriglohn- und Teilzeitsektor die größte Gruppe. Indes kann man leider nicht sagen, dass sich dies in der deutschen Literatur bislang niederschlüge – mit einigen wenigen Ausnahmen wie in Heike Geißlers Buch »Saisonarbeit« (2014), in dem sie über ihre eigene Tätigkeit bei Amazon berichtet. Trotz einer breiten »Gender-Forschung« sind literarische Texte, die sich dieser Thematik auf einem geeigneten ästhetischen Niveau widmen, erstaunlicherweise noch dünn gesät. Hervorzuheben wäre u. a. Anke Stelling, die in ihrem Roman »Bodentiefe Fenster« (2015) die sozialen Widersprüche und Optimierungslügen des »Bionade-Biedermeiers« offenlegt und die modernen Mütterrollen einer schonungslosen Ideologiekritik unterzieht.

Anna Katharina Hahns Roman »Kürzere Tage« (2009) wiederum ist – in seiner klugen Entgegensetzung zweier Frauenbiographien – ein Buch über die Notwendigkeit der Überwindung der klassischen Rollenverteilung einerseits und der Grenzen der Selbstverwirklichung durch Arbeit in der neoliberalen Ökonomie andererseits, ein Buch über die pervertierte Verwirklichung der feministischen Kritik am Fordismus. In der Anlage vergleichbar ist Lisa Kränzlers »Nachhinein« (2013). Hier wird der Klassenunterschied im Aufwachsen zweier Freundinnen recht deutlich betont, auch wenn der Bezug zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen schwach ausfällt.

Auch bezüglich der erwerbslosen und abgehängten Teile der Arbeiterklasse hinkt die deutschsprachige Literatur hinterher. Typen und Charaktere aus diesem Kontext sind Mangelware oder werden im Stil eines – mal wohlwollenden, mal der Klassendistinktion dienenden – Elendsvoyeurismus und Paternalismus geschildert. Für gewöhnlich verweisen deutsche Rezensenten in diesem Kontext gerne auf Clemens Meyers literarisch geschönten, autobiographisch unterfütterten Coming-of-Age-Roman »Als wir träumten« (2006). Seine alles verklärende Männerromantik läuft indes jeder möglichen Gesellschaftskritik, sollte sie beabsichtigt sein, zuwider. Eher wird man da noch bei Thomas Melle (»3.000 Euro«, 2014) fündig. Aber die Figuren des Romans, ein aus dem Rahmen gefallener Ex-Jurastudent und eine Supermarktkassiererin, die auf das Honorar für einen Pornodreh wartet, entkommen an keiner Stelle ihrer rein individuellen Prägung.

Individuelle Bewältigungsstrategien

Eine kritische Literatur der Klassengesellschaft im Wandel müsste die Welt der Arbeit in den Blick nehmen. Sie findet indes noch recht selten Eingang in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur, trotz der frappierenden Veränderungen gerade auf diesem Gebiet. Ein entscheidender Ausdruck der neoliberalen Umstrukturierung ist die Verschärfung und Verdichtung des Regimes der Lohnarbeit. Unter dem Druck stetiger Ökonomisierung grassieren psychische Belastungsstörungen. Ihnen entspricht als literarisches Szenario die »Tragödie des Leistungsträgers«, einer an sich erfolgreichen Arbeitskraftunternehmerfigur, die aber, was sich stets effektvoll erzählen lässt, ins ökonomische Räderwerk der Ausschlussgesellschaft gerät, wie etwa in Annette Pehnts »Mobbing« (2007), Stephan Thomes »Grenzgang« (2009), Christoph Heins »Weiskerns Nachlass« (2011), Anna Katharina Hahns »Am Schwarzen Berg« (2012) und Kristine Bilkaus »Die Glücklichen« (2015). In letzterem findet sich ein Paar in der Abstiegsspirale wieder. Sie, Cellistin in einem Musicaltheater, kann wegen eines psychisch bedingten Zitterns der Hand nicht mehr spielen, gleichzeitig verliert ihr Mann seine Stelle als Journalist. Psychologisch dicht und nüchtern ist die Darstellung dieses Romans, der aber schon wegen seiner sprachlichen und formalen Konventionalität im Rahmen des Systems bleibt, das er beschreibt. Auch wird hier eine Konzentration auf die Mikrostruktur, die eigene Familie, zur positiv verstandenen Fluchtlinie. Ebenso wie die Protagonisten in Thomes »Grenzgang« schrauben Bilkaus Figuren ihre Erwartungen an ein gutes Leben zurück, sprich: Sie finden sich funktional mit dem ungewohnten Minimalismus ab, der ihnen durch die gesellschaftlichen Verhältnisse aufgezwungen wird. Ähnlich wird in Terezia Moras »Der einzige Mann auf dem Kontinent« (2009) ein stärkerer Rückzug ins Private als pseudowiderständige Antwort auf den »stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse« (Karl Marx) als Ausweg nahegelegt.

Alle diese Romanfiguren fügen sich damit hervorragend ein in die verschiedenen individuellen Bewältigungsstrategien, die sich aus der zunehmenden Ökonomisierung aller Lebensbereiche ergeben. Während die öffentlichen Gemeingüter privatisiert werden, privatisieren die Mittelklassen die Utopie als individuelle Nische. So hat sich etwa in den urbanen, gutausgebildeten und einkommensstärkeren Mittelklassen eine auf Entschleunigung abzielende und dem Zen-Buddhismus entspringende Achtsamkeitskultur (D. I. Y., Yoga, etc.) herausgebildet, deren Wirksamkeit anhand des Booms von Zeitschriften wie Landlust, Flow oder Happiness abgelesen werden kann.

Die privilegierten und individuell-entpolitisierten Ansätze zur Wiedergewinnung von Handlungsfähigkeit tragen jedoch zugleich zur starken Ausdifferenzierung der neuen Klassengesellschaft bei. Dies wird im Zusammenhang mit der Krise der öffentlichen Infrastruktur deutlich. Vor dem Hintergrund der vehement gewachsenen sozialen Ungleichheit findet eine strukturelle und sozialräumliche Entsolidarisierung statt, bei der sich die oberen Schichten zunehmend in einem »Gated capitalism« mit privat(isiert)er Infrastruktur abschotten. Damit drohen jedoch zugleich gerade die oberen Zehntausend aus dem Blickfeld der Allgemeinheit und der Literatur zu entschwinden. Rainald Goetz’ Bertelsmann-Roman »Johann Holtrop« (2012) ist hier die große Ausnahme.

Migrationsliteratur

Zu den Wandlungen in der Klassengesellschaft gehört zugleich die Frage der Migration. Wie wird sie in der Literatur verhandelt? Der Blick von außen existiert durchaus. Der Willkommenskultur entspricht eine Willkommensliteratur und das Feuilleton hat ihr viel Aufmerksamkeit gewidmet, insbesondere Jenny Erpenbecks »Gehen, ging, gegangen« (2015). Aber auch Elena Messners »In die Transitzone« (2016) fällt hier auf. Die Migrationsliteratur selbst verdient jedoch ebenfalls Aufmerksamkeit, denn sie untergräbt die Vorstellung von ethnisch homogenen, statischen Gesellschaften. Für die Vielfältigkeit der Migrationsverhältnisse stehen etwa Autorinnen wie die 1984 in Aserbaidschan geborene Olga Grjasnowa (»Gott ist nicht schüchtern«, 2017), die 1969 in Ulm geborene Imran Ayata (»Mein Name ist Revolution«, 2011), der deutsch-irakische Schriftsteller Abbas Khider, der zuletzt in »Ohrfeige« (2016) das Angstleben in deutschen Asylbewerberunterkünften ästhetisch sichtbar und nachfühlbar gemacht hat, oder auch das Berliner »Box-Freiraum«-Projekt, das den geflüchteten Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten eine Stimme gibt.

Die rechte Reaktion auf diesen gesellschaftlichen Wandel existiert dabei auch in der Literatur: Das sind Literaten wie Uwe Tellkamp oder Botho Strauß, die sich ästhetisch wie politisch ins unmittelbare AfD-Fahrwasser begeben haben. Die kritische Reflexion über den Wiederaufstieg der Rechten steht in der deutschsprachigen Belletristik jedoch noch am Anfang, ein Beispiel wäre Michael Wildenhains »Das Singen der Sirenen« (2017).

Der Status quo, soviel sollte deutlich geworden sein, ist unbefriedigend. Will die Gegenwartsliteratur den maßgeblichen Verwerfungen der Zeit auf die Spur kommen, bleibt noch viel zu tun. Aber vielleicht will sie das auch gar nicht, sondern weiter in Bürgeridyllen schwelgen, weit biedermeierlicher, als ihre Urheberinnen und Urheber glauben.