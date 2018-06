Operetten mit Investoren

»Umgehend weitere Mittel«? 1860-Trainer Daniel Bierofka feiert den Aufstieg in die 3. Liga Foto: Angelika Warmuth/dpa

Dem Drittligafußball wird es in der kommenden Saison an »Skandalnudeln« nicht fehlen. Der sicherste Garant hierfür ist zweifellos der TSV 1860 München. Nachdem man sich in der vergangenen Woche in der Aufstiegsrelegation gegen den favorisierten 1. FC Saarbrücken durchsetzen konnte, fehlt es bei den Löwen mal wieder am Geld.

Mit einem Drei-Millionen-Etat plant der Vorstand um Präsident Robert Reisinger für die Saison 2018/19. Damit kann man in der dritten Liga durchaus bestehen, spielt aber im Normalfall eher gegen den Abstieg. Trainer Daniel Bierofka und der Sportliche Leiter Günther Gorenzel hätten gerne etwas mehr Geld zur Verfügung, was dem ungeliebten und vom aktuellen Präsidium eher auf Distanz gehaltenen Investor Hasan Ismaik einen willkommenen Anlass bietet, sich wieder ins Spiel zu bringen. Am Sonntag ließ er per E-Mail-Rundschreiben wissen, wie sein seit Wochen angekündigtes »überzeugendes Paket« aussehen könnte.

Einerseits bietet Ismaik an, ein bestehendes Darlehen in Höhe von zwei Millionen Euro zinslos abzulösen, zudem will er »umgehend weitere Mittel für die Finanzierung des sportlichen Bereichs zur Verfügung stellen«. Ob der Verein das Angebot annehmen wird, scheint fraglich, da Ismaik bislang fast nichts ohne Gegenleistungen in Form erweiterter Mitspracherechte anbot. Allerdings gibt es bei den 60ern vor der Verwaltungsratswahl im Juli auch Kräfte, die bereit sein könnten, dieses Risiko zugunsten der größeren sportlichen Perspektive einzugehen.

Zweiter Topkandidat für operettenhafte Investorensoaps dürfte Zweitligaabsteiger 1. FC Kaiserslautern sein. Regelrechter Transferwahnsinn herrscht schon jetzt am Betzenberg, sage und schreibe 33 Personalwechsel sind bisher zu vermelden. 20 Abgängen stehen 13 Neuzugänge gegenüber – more to come.

Im Hinblick auf die Business-Administration wurden beim FCK am Sonntag Nägel mit Köpfen gemacht. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung beschloss der Verein mit über 90 Prozent der Stimmen die Ausgliederung der Profiabteilung und öffnet sich damit für externe Investoren. »Dieser Schritt war überlebenswichtig, aber jetzt geht die Arbeit für uns erst richtig los«, meinte FCK-Vorstandschef Michael Klatt. »Jetzt müssen wir Investoren für den Verein begeistern.«

Die FCK-Profisparte firmiert künftig als Kommanditgesellschaft auf Aktienbasis und soll in den kommenden fünf Jahren 50 Millionen Euro generieren. Laut Aufsichtsrat Patrick Banf peilt man im selben Zeitraum die Rückkehr in die Bundesliga an.