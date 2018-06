Sechs gegen einen

An den Rand gedrängtes Schmuddelkind der neoliberalen G-7-Finanzminister: Der Vertreter der USA, Steven Mnuchin (Whistler, 1. Juni) Foto: Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP

Die Uhr tickt. So muss, geht es nach Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire, das Verhältnis zwischen der EU und den USA vor dem G-7-Gipfel charakterisiert werden, der an diesem Freitag im kanadischen La Malbaie beginnt. Denn Le Maire hat auf dem Treffen der G-7-Finanzminister Ende vergangener Woche im kanadischen Wintersportort Whistler etwas getan, das für die Staaten Europas durchaus ungewöhnlich ist: Er hat der US-Administration ein Ultimatum gestellt. Es läuft in wenigen Tagen auf dem Gipfeltreffen der sieben reichen westlichen Industrienationen ab.

»G 6 plus 1«, ja sogar »G 6 gegen 1« – diese Parolen machten während der Zusammenkunft der G-7-Finanzminister die Runde. Die Grundlage dafür hatte die Trump-Administration gelegt. Als die Minister am Freitag ihre Gespräche begannen, da waren wenige Stunden zuvor – um 0.01 Uhr Washingtoner Zeit – die lange angedrohten Strafzölle gegen Stahl- und Aluminiumlieferungen aus fünf der G-7-Länder (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada) in Kraft getreten. Importe aus dem sechsten Staat, aus Japan, werden bereits seit dem 23. März mit Strafzöllen in derselben Höhe – 25 Prozent auf Stahl, zehn Prozent auf Aluminium – belegt. Die neue Lage führte in Whistler zu heftigen Protesten aller sechs Betroffenen. Gemeinsam hätten sie ihr »vollständiges Unverständnis« ausgedrückt, teilte Le Maire mit. Der japanische Finanzminister Taro Aso konnte es sich nicht verkneifen, über den US-Amtskollegen Steven Mnuchin folgendes zu äußern: »Ehrlich gesagt, er hat mir leid getan.« Mnuchin habe beteuert, die Strafzölle seien »nicht sein Ding«, Beschwerden seien an Präsident Donald Trump persönlich zu richten. »Das passiert nicht so oft bei G-7-Treffen«, sagte Aso: »Es gab eine Situation, in der die USA allein gegen alle anderen standen.«

Und das nicht nur verbal. Fünf Staaten haben bereits praktische Gegenmaßnahmen in die Wege geleitet. Die EU und Kanada haben Beschwerde bei der WTO eingelegt. Freilich wird das nicht viel helfen: Washington blockiert die Neubesetzung von Richterstellen beim WTO-Berufungsgericht. Deshalb wird die Instanz, vor der zahlreiche strittige Fälle landen, bereits im kommenden Jahr wohl verhandlungsunfähig sein. Brüssel und Ottawa haben daher außerdem eigene Strafzölle angestoßen, die sich vor allem gegen Produkte wie Whiskey, Orangensaft und Harley-Davidson-Motorräder richten und damit gezielt Nadelstiche gegen Trumps Wahlklientel setzen – und gegen Bundesstaaten, aus denen einflussreiche Republikaner stammen. Kanada, bislang der mit Abstand größte Stahllieferant der USA, will Strafzölle auf Einfuhren im Wert von 12,8 Milliarden US-Dollar erheben. Die EU beziffert den Wert der US-Importe, auf die sie nun Strafabgaben erheben will, aktuell auf 2,8 Milliarden Euro. Nur Japan zögert noch, wie Finanzminister Aso in Whistler bestätigte.

Der Grund liegt auf der Hand. Trump hat kürzlich ein Verfahren offiziell eröffnet, das die Erhebung von Strafzöllen auf Kfz-Importe zur Folge haben kann. Insbesondere für Japan wäre das verhängnisvoll. Das Land lieferte im vergangenen Jahr mehr als 1,7 Millionen Pkw in die Vereinigten Staaten und kassierte dafür fast 40 Milliarden US-Dollar. Es würde damit von Kfz-Strafzöllen dramatisch getroffen. Hinzu käme, dass auch die Werke japanischer Hersteller in Mexiko und Kanada mit Verlusten zu rechnen hätten. Schwer wögen auch die Folgeschäden. Bereits Ende Mai haben japanische Industrieverbände darauf hingewiesen, dass Rückgänge im Kfz-Export schnell auch die Nachfrage nach japanischem Stahl sinken ließen – in einer Zeit, in der die Stahlindustrie ihrerseits schon mit US-Strafzöllen zu kämpfen habe. Die Aussicht auf eine dramatische Abwärtsspirale hielt Tokio vergangene Woche noch von Gegenmaßnahmen ab.

Ähnlich argumentiert die deutsche Autoindustrie. Sie verdiente 2017 mit dem Export von knapp einer halben Million Fahrzeuge rund 20 Milliarden US-Dollar – also nur halb soviel wie die japanische Konkurrenz, aber immerhin. Die Verluste durch entsprechende US-Strafzölle wären gewaltig: Experten schätzen sie auf fünf Milliarden Euro. Deshalb dringt die Branche darauf, die Dinge nicht unkontrolliert eskalieren zu lassen.

Freiere Hand hat hingegen Paris. Frankreichs Automobilkonzerne hätten von Strafzöllen nicht allzuviel zu befürchten: Die US-Importstatistik verzeichnet für 2017 eine Einfuhr von lediglich rund 8.500 Pkw aus Frankreich im Wert von 180 Millionen Euro. Ein Klacks im Vergleich zum deutschen oder gar zum japanischen Ausfuhrvolumen. Und so preschte der französische Finanzminister Le Maire beim jüngsten G-7-Finanzministertreffen vor. »Wir sind noch nicht im Handelskrieg, aber kurz davor«, erklärte er in Whistler. Trump könne auf dem G-7-Gipfel Ende dieser Woche »ein positives Signal senden«. Auf jeden Fall müsse er einen »ersten Schritt tun«. Unterlasse Trump dies, dann »müssen wir unsere Gegenzölle in Kraft setzen« – und damit sei der befürchtete »Handelskrieg« da. Ob der US-Präsident sich allerdings von dem Ultimatum beeindrucken lässt, das Le Maire den Vereinigten Staaten stellte, das kann man mit guten Gründen bezweifeln.