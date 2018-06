Merkels Auflagen

Pariser Weinschläuche nach Kräften mit abgestandenem Berliner Wasser gefüllt: Merkel und Macron in Aachen (10. Mai) Foto: Wolfgang Rattay /REUTERS

Und sie bewegt sich doch? Eine neue europäische Interventionstruppe, eine gemeinsame EU-Asylbehörde, mehr Geld für die Konsolidierung der Euro-Zone: Kanzlerin Angela Merkel hat sich am Wochenende, so scheint es, einigen Forderungen deutlich angenähert, die der französische Präsident Emmanuel Macron im September 2017 in seiner berühmten Rede an der Sorbonne formuliert hatte. Macron hatte damals begonnen, Frankreich auf das Modell der deutschen »Agenda«-Politik zu orientieren, verlangte von Berlin aber im Gegenzug, um sich gegen die absehbaren Proteste behaupten zu können, Zugeständnisse in der Außen- und Militärpolitik und vor allem eine gewisse Unterstützung für die südliche Euro-Zone. Merkel hat seine Stichworte jetzt in einem Interview aufgenommen, das als Antwort auf die Sorbonne-Rede gepriesen wird. Gibt die Bundesregierung nun also nach?

Zunächst: Es besteht Handlungsdruck. Spannungen, sogar Spaltungen zwischen Ost und West, zwischen Süd und Nord lassen die EU brüchig werden. Der Kampf um die neue Regierung Italiens zeigt, dass simple Durchhalteparolen à la »Wir sind zu unserem Glück vereint« nur noch in den Abgrund führen. Macron könnte mit seinem beharrlichen Insistieren auf finanzieller Unterstützung für die südlichen Euro-Staaten, die seit Jahren den deutschen Exportboom bezahlen, die Stimmung am Mittelmeer wohl etwas aufhellen, wenn man ihn ein wenig gewähren lässt – das pfeifen die Berliner Spatzen von allen Dächen. Dabei zeigt die Entwicklung in Italien: Viel Zeit bleibt nicht.

Merkel greift also Macrons Vorschläge auf – und füllt die Pariser Weinschläuche nach Kräften mit abgestandenem Berliner Wasser. Die Euro-Zone benötige »wirtschaftliche Konvergenz« und deshalb einen neuen »Investivhaushalt«, hat sie am Wochenende erklärt. Ist das der Einstieg in eine gewisse Umverteilung? Ach was. Die Mittel sollten zum Beispiel in Forschung zur künstlichen Intelligenz fließen, erklärt die Kanzlerin; sie kämen also nicht der verarmten Bevölkerung im Süden, sondern ausgewählten Industriezweigen zugute. Es solle um einen Betrag »im unteren zweistelligen Milliardenbereich« gehen, kündigte Merkel an. Das wäre weniger als die Summe, die Brüssel im nächsten Etat bei den Strukturfonds kürzen will. Ergänzend will die deutsche Regierungschefin die Euro-Zone mit einem Europäischen Währungsfonds (EWF) stabilisieren. Der soll – ganz wie sein Vorbild, der IWF – keinesfalls Geld verteilen, sondern es nur verleihen, »gegen Auflagen natürlich«, wie Merkel betont. Man ahnt: Bei den Auflagen wird es um Kürzungsdiktate gehen.

Und die europäische Interventionstruppe? Die will Berlin natürlich auch, um die Weltmachtträume seiner herrschenden Kreise zu realisieren. Allerdings soll sie breit aufgestellt, also in die EU eingebettet sein. Macrons Forderung, sie außerhalb der EU-Gremien zu gründen, um schneller und flexibler intervenieren zu können, weist Merkel zurück. Militarisierung? Na klar – aber zu deutschen Konditionen.