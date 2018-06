Hilfskräfte beginnen zweiwöchigen Streik

Berlin. Die studentischen Beschäftigten der Berliner Hochschulen haben am Montag mit einem zweiwöchigen Ausstand begonnen. Dies teilten die Gewerkschaften Verdi und Erziehung und Wissenschaft am selben Tag mit. Zentrale Forderung in dem Tarifkonflikt ist die Angleichung der Gehälter der Hilfskräfte an die Entgelte des Tarifvertrages der Länder (TV-L). Bereits im Mai war es zu einem einwöchigen Streik gekommen (jW berichtete).(jW)