Kein »nationales Hinterland«

Provokation mit falschem Vornamen: Höcke und seine Anhänger bekamen kräftigen Gegenwind am Sonnabend Foto: Uwe Anspach/dpa

In der nordbadischen Kleinstadt Bruchsal herrschte am Sonnabend Ausnahmezustand. Bereits am Vormittag hatte die Polizei, die mit 800 Kräften im Einsatz war, das Zentrum weiträumig abgesperrt. An neuralgischen Punkten wurden Wasserwerfer und Reiterstaffeln positioniert. Dazu kamen Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW), der Stadtverwaltung und der Feuerwehr. Anlass war ein Auftritt von Björn Höcke, Landessprecher der »Alternative für Deutschland« (AfD) in Thüringen. Der Kreisverband und die Bruchsaler AfD hatten Höcke ins Badische geladen. Neben dem ehemaligen Lehrer traten die Landtagsabgeordneten Rainer Balzer und Christina Baum sowie Ralf Özkara, Landessprecher der AfD in Baden-Württemberg, auf. Die Polizei zählte rund 350 Teilnehmer. Höcke servierte seinen Anhängern ein vorhersehbares rechtsnationales Potpourri. Er sprach von einer »zerstörten deutschen Armee«, klagte über die »Zwangsmultikultisierung« und darüber, dass man den Deutschen die härteste Währung der Welt genommen habe.

Redner und Teilnehmer der Kundgebung hatten unterdessen keinen leichten Stand. Denn den Ton gaben nicht sie an, sondern die Gegendemonstranten. Ein breites Bündnis aus Kirchen, Gewerkschaften und Parteien hatte schon vor Wochen unter dem Motto »Wir für Menschlichkeit« zum Protest aufgerufen. Auch die Bruchsaler CDU-Fraktion sowie die parteilose Bürgermeisterin der Stadt, Cornelia Petzold-Schick, hatten sich von der AfD-Veranstaltung distanziert.

Während Höckes Rede erschallten »Nazis raus!«-Rufe. Auf dem Höhepunkt der Gegenaktion bildeten mehr als 1.200 Teilnehmer eine Menschenkette, darunter viele Familien mit Kindern. Unter den Demonstranten waren auch rund 50 Mitglieder antifaschistischer Gruppen und Bündnisse aus der Region, die zum Protest angereist waren. Ein Sprecher des Offenen Antifaschistischen Treffens (OAT) Karlsruhe sagte, der Auftritt Höckes in Bruchsal sei ein Test für Aufmärsche in größeren Städten der Gegend wie zum Beispiel in Karlsruhe gewesen: »Die Partei will sehen, wie viele Leute sie in dieser Region auf die Straße bringen kann.« Sie sehe Bruchsal als Teil eines »nationalen Hinterlands«, das es zu erobern gelte.

Im thüringischen Seebach trafen sich derweil am Wochenende Vertreter der AfD-Jugendorganisation »Junge Alternative« (JA) zu einem Programmkonvent. Als Gastredner trat Alexander Gauland auf, Chef der AfD-Fraktion im Bundestag – und sorgte mit seiner Äußerung, der Faschismus sei ein »Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte« gewesen, einmal mehr gezielt für öffentliche Aufregung. Die JA forderte wiederum die Abschaffung der EU. »Die Europäische Union muss sterben, damit Europa leben kann«, sagte der JA-Vorsitzende Damian Lohr. Angesichts des Gaulandschen Ausfalls wirkte es fast komisch, dass der AfD-Bundesvorstand am Montag den Parteinachwuchs dafür rügte, auf dem Kongress alle Strophen des »Liedes der Deutschen« gesungen zu haben. Man drücke »Befremden« und »Missbilligung« aus, hieß es in einer Vorstandserklärung. Eine Mehrheit der Tagungsteilnehmer hatte am Sonnabend auch jene erste Strophe gesungen, die mit den Worten »Deutschland, Deutschland über alles« beginnt. In der BRD ist nur die dritte Strophe Nationalhymne.

Linksparteichef Bernd Riexinger forderte Gauland am Montag auf, sowohl den Vorsitz der Bundestagsfraktion als auch sein Mandat als Abgeordneter niederzulegen. Er habe im Parlament »nichts verloren«. Seine gezielten Provokationen zeigten, in welchem Ausmaß die AfD nach rechts gerückt sei, sagte Riexinger in Berlin.