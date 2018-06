Onlineversandhändler Zalando expandiert

Berlin. Europas größter Onlineversandhändler für Modeartikel, Zalando, offeriert sein Angebot ab Sommer auch in Irland und Tschechien. Das seien die ersten neuen Märkte seit 2013, kündigte das Berliner Unternehmen am Montag an. Damit beliefert die im M-Dax notierte Firma dann insgesamt 17 Länder. Bisher zählt Zalando knapp 24 Millionen Kunden – unter anderem in Deutschland, Großbritannien, Spanien und Frankreich. Mit den beiden neuen Märkten könnten zusätzlich rund 15 Millionen Menschen erreicht werden, teilte das wegen schlechter Arbeitsbedingungen regelmäßig in der Kritik stehende Unternehmen weiter mit. (Reuters/jW)