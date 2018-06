Extreme Hitze verlangt nach leichter Unterhaltung. Genau das bietet »Good woman – Ein Sommer in Amalfi« (Regie: Mike Barker, USA/GB/Spanien/Italien/Luxemburg 2004). Ein Film, der in Italien gedreht wurde. Was sollte man sonst gucken, wenn die Temperaturen die 30-Grad-Marke knacken, aber noch längst kein Urlaub in Sicht ist? Zu sehen sind traumhafte Bilder der traumhaften Amalfi-Küste sowie eleganteste Mode und Accessoires. Die auf Oscar Wildes Theaterstück »Lady Windermeres Fächer« basierende Geschichte spielt in den 1930er Jahren. Die Ladys und Gentlemen, von denen hier die Rede ist, sind alle satt und reich. Die Frauen dürfen die schicksten Kleider und Hüte der damaligen Mode tragen. Die Herren spazieren auch im heißesten Sommer nur im Anzug durch die schöne Gegend.

Inhaltlich passiert auch etwas. Das noch relativ frisch und immer noch sehr verliebte Ehepaar Windermere wird arg auf die Probe gestellt. Stella Erlynne (Helen Hunt), die Männer unterhält, um sich ihren Unterhalt zu verdienen, sieht ein Foto von den Windermeres in der Zeitung und reist dem Paar nach Italien nach. Man wird später erfahren, warum sie das macht. Zunächst sieht man nur, wie sie mit dem 20 Jahre jüngeren Windermere (Mark Umbers) flirtet, ihm die Sprache des Fächers beibringt, wie dieser Windermere tatsächlich mit ihr nach Hause fährt und ihr später immer wieder Geld zukommen lässt. Derweil kümmert sich Lord Darlington (Stephen Campbell Moore) auffällig liebevoll um Frau Windermere (Scarlett Johansson), die aber sittsam jeglichen Annäherungsversuch zurückweist, bis sie eines Tages den Scheckblock ihres Mannes zu Gesicht bekommt. Wird sie eine Dummheit begehen? Hat ihr Mann wirklich eine begangen? Überanstrengen Sie ihr erhitztes Gehirn nicht so sehr. Denken Sie weniger an Oscar Wilde, mehr an Italien. Sehen Sie das Ganze als Kostümfilm. Dann macht es Laune.

Lord Darlington und Mrs. Windermere kaufen sich in Amalfi auf dem Markt frittierte Sardellen und essen diese gleich frisch und heiß aus der Tüte: 500 g frische Sardellen oder sehr kleine Sardinen (ersatzweise tiefgekühlt) leicht schuppen und ausnehmen, alle Flossen außer der Schwanzflosse abschneiden. Fische gründlich waschen und mit Küchenkrepp abtrocknen. Mit Salz bestreuen. In einem Frittiertopf reichlich Olivenöl erhitzen, zwei geschälte Knoblauchzehen hineingeben. Temperaturprobe: einen Holzstiel ins Öl tauchen – sobald kleine Bläschen aufsteigen, kann mit dem Fritieren begonnen werden. Knoblauch vorher wieder entfernen. Die Sardellen oder Sardinen leicht mit Mehl bestäuben, nacheinander ins heiße Öl geben und in ca. zwei Minuten knusprig ausbacken. Frittierte Fische mit einem Schaumlöffel herausheben, auf Küchenkrepp abtropfen lassen und warm halten. Eine große Platte mit festen, weißen Servietten auslegen. Frittierte, heiße Fische dekorativ darauf anrichten. Mit Salz bestreuen. Zitronen in Schnitze schneiden, dazulegen und das Ganze sofort servieren.