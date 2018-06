Die abstrakte Freiheit der Tat

Das Stück »Die Fliegen« hatte zunächst wenig Resonanz. Was wollte der noch kaum bekannte Autor dem Publikum ­mitteilen? (Aufnahme von 1948) Foto: picture alliance / AP Photo

Manche Theaterstücke sind weder gut gebaut noch von außerordentlichem Inhalt noch besonders unterhaltsam – und dennoch wichtig für ihre Zeit. Jean-Paul Sartre greift in »Die Fliegen«, zuerst am 3. Juni 1943 in Paris gespielt, auf einen Stoff zurück, der seit Aischylos und dem Beginn des abendländischen Theaters unzählige Male bearbeitet wurde. Die Vorgeschichte: Der König Agamemnon kehrte nach zehn Jahren aus dem Trojanischen Krieg zurück und wurde von seiner Frau Klytämnestra und deren Geliebtem Ägisth erschlagen. Die beiden herrschen nun über die Stadt Argos. Agamemnons Tochter Elektra kann den Mord an ihrem Vater nicht verzeihen, zeigt offen ihren Hass gegen die Mutter und den Usurpator und wird am Hof als Magd gehalten. Der Sohn Orest gilt als verschollen. Doch kehrt er zurück und tötet mit dem Einverständnis der Schwester das herrscherliche Paar. Als Muttermörder wird er fortan von Rachegöttinnen verfolgt.

Die Story ist auf vielerlei Weise verwendbar. Man hat alle Konflikte einer überschaubaren Familie auf engstem Raum; es ergeben sich wirksame Szenen für Hass und Liebe, für Vergeltung und Reue. Doch geht es auch um Fragen von Herrschaft, Recht und Legitimität.

Bei Sartre ist Argos unter der Herrschaft von Klytämnestra und Ägisth ein Ort der Reue; dabei ist Reue gleichzeitig Mittel der Unterdrückung. Der Gott Jupiter freut sich, wenn die Menschen hübsch arg zittern. Einmal im Jahr wird die angebliche Rückkehr der Toten in die Stadt inszeniert; einmal im Jahr werden alle, vom Königspaar bis zum letzten Einwohner, durch die Geister, die alle ihre Sünden kennen, gepeinigt. Das düstere Schuldbewusstsein wird durch die in Argos allgegenwärtigen Fliegen symbolisiert, die von Jahr zu Jahr fetter werden.

Heroisches Schicksal

In einem vor der Uraufführung veröffentlichten Gespräch benannte Sartre, worauf es ihm ankam: eine »Tragödie des Schicksals« durch die »Tragödie der Freiheit« zu ersetzen. Seine Tragik ist nicht die der Schuldbeladenen, denn die sind einfach im Irrtum oder aber – wie Ägisth – in heimlichem Einverständnis mit dem Gott Jupiter. Frei ist zunächst Orest, der in der Fremde aufgewachsen ist.

Sein Lehrer, ein skeptizistischer Pädagoge, hat dem Zögling die Künste aller griechischen Städte gezeigt und eine reichhaltige Bildung vermittelt. Doch erscheint die Freiheit des jungen Intellektuellen zunächst bloß negativ, als Mangel an Bindung. Erst durch seine Tat, den Doppelmord, gewinnt Orest Zugehörigkeit. Seine Schwester ­Elektra, die von ihm die Tat forderte, erweist sich als zu schwach und verfällt zur Freude Jupiters der Reue. Orest aber will sich stolz zum Mord bekennen, obwohl das Volk den Befreier hasst und ihn sogar töten will. Er ist nun wirklich frei und hat ein heroisches Schicksal.

Freiheit und Schicksal sind also nicht zu trennen; tatsächlich wären Entscheidungen ohne Folgen nur Willkür und Zufall. Was aber bedeutete das Stück im Paris der Besatzungszeit, unter deutscher Kontrolle? Ist es das Werk antifaschistischen Widerstands, als das es nach 1945 gefeiert wurde? Überlistete Sartre die deutschen Behörden – oder die ihn?

Selbstverständlich unterdrückte die deutsche Kulturpolitik jede offene Opposition; doch neben der Zusammenarbeit mit Künstlern, die offen kollaborierten, ließ sie auch politisch wenig festgelegte Intellektuelle gewähren. Das war keine Toleranz, sondern Taktik: Solange die Kriegswirtschaft und die Deportation von Juden möglichst störungsfrei abliefen, war der Schein eines normalen Lebens nützlich. Dazu gehörte auch das Théâtre de la Cité, an dem »Die Fliegen« uraufgeführt wurde und das nicht mehr – wie bis 1940 – nach einer jüdischen Schauspielerin Théâtre Sarah-Bernhardt hieß. Der Theaterleiter Charles Dullin, der die Rolle des Jupiter spielte, war kein Nazi, aber in Akten der deutschen Propaganda-Abteilung als »deutschfreundlich« eingeschätzt.

Nun erfordern schwierige Zeiten ein verdecktes Vorgehen – und warum sollte man nicht die listigen Deutschen überlisten? Mittels antiker Stoffe auf der Theaterbühne die Wahrheit über die Gegenwart zu sagen, war schließlich oftmals erprobt. Meinte man Paris, konnte man Argos setzen, und der müde Ägisth, der Jupiters Geschäfte erledigt, konnte für den Marschall Philippe Pétain stehen, der von Vichy aus den Süden Frankreichs im Sinne der Nazis regierte.

Doch ist die Tat des Orest inhaltsleer. Zu töten und damit schicksalhafte Freiheit zu bekommen, kann die Résistance meinen. Aber auch ein Faschist kann mit der Formel leben; er stellt sich dann eben den eigenen Feind vor. Am Abend des 3. Juni war der Kampf der Theaterkritiker verschiedener Parteien eröffnet, selbstverständlich unter den Bedingungen der Zensur. Wer siegte?

Kein Erfolg

Niemand, denn der Kampf fiel aus. Die ersten Artikel waren zurückhaltend. Der knapp 38jährige Sartre war als Autor avantgardistischer Romane aufgefallen, noch kaum als Philosoph. Von einer Rolle als führender Intellektueller konnte noch nicht die Rede sein. Entsprechend bemängelten die Kritiker dramaturgische Fehler – insbesondere dass philosophiert statt gehandelt werde. Tatsächlich bringt das Drama der Tat vor allem Gerede über das erhoffte oder vollzogene Tun. Auch befand man manche hässliche Einzelheit der Antike nicht würdig. Die Aufführung war weniger als ein Achtungserfolg – bis der Kollaborateur Alain Laubreaux eine ausführliche Kritik in der offen faschistischen Zeitschrift Je suis partout schrieb. Die beabsichtigte Vernichtung führte zum Gegenteil, nämlich zu einer Reihe von Artikeln, in denen nicht ganz so radikal rechte Autoren das Stück verteidigten.

Sartre war zum Gegenstand eines Streits geworden, hatte also im kulturellen Leben an Status gewonnen. Als Theaterautor anerkannt wurde er erst mit dem folgenden Stück »Geschlossene Gesellschaft«, das im Mai 1944 – einen Monat vor der Landung der Alliierten in der Normandie – uraufgeführt wurde. Die Karriere von »Die Fliegen« als Widerstandsstück begann erst nach der Befreiung. Nun meinte man zu wissen, für was und wen Argos, Jupiter und Orest standen, zumal Sartre ein entsprechendes Vorwort nachlieferte. Für wichtige Jahre stand Sartre an der Seite der französischen KP; sein Engagement gegen den Kolonialismus blieb bedeutend, auch wenn er später auf maoistische Abwege geriet. Das wirkte auf die Interpretation früherer Werke zurück. Sein Existentialismus indessen, das Pathos der freien Tat, faszinierte eine oppositionelle Jugend. Ob die Auflehnung gegen bürgerliche Moral dann zu ernsthaftem politischen Tun führte oder zu einem wirkungslosen Individualismus wie bei Orest, hing von den Umständen ab.