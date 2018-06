Mangel an Alternativen

Zu jW vom 31. Mai: »Putin und der Weltgeist«

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich zweifellos vorhandene »linke Sympathien für Russland« (oder auch für China) nicht aus reiner Gefühlsduselei ergeben (…). In der aktuellen Weltlage sind Russland und China unbestreitbar die einzigen Kräfte, die sich wirkungsvoll dem aggressiven imperialen Expansions- und Kriegskurs des Westens entgegenstellen können und dies partiell auch erfolgreich tun. Natürlich werden dabei vorrangig nationale egoistische Interessen verfolgt, natürlich herrscht auch in Russland ein von Oligarchen und Popen gestützter rigider Kapitalismus, natürlich steht für China die Frage, reitet die Kommunistische Partei auf dem kapitalistischen Tiger, oder ist es eher umgekehrt? Aber die hysterischen Hetzkampagnen der Imperialisten zeigen deutlich, dass ihre großen Pläne durch diese (…) doch entscheidend eingeschränkt werden. Und das verfolge ich in Ermangelung anderer Alternativen durchaus mit großer Sympathie. (…)

Dieter Reindl, Nürnberg

Ein Weg zur guten Rente

Zu jW vom 23. Mai: »Rente statt Rüstung«

In dem Artikel wird berichtet, dass Verdi-Chef Frank Bsirske u. a. der Ansicht sei, dass die Versicherungsbeiträge steigen müssten, um Altersarmut zu vermeiden. Das sehe ich ganz anders. Der Grund: Durch technischen Fortschritt und Innovationen steigt die Produktivität. Mit weniger menschlichem Arbeitseinsatz ist dank der Hilfe von Maschinen und Robotern immer mehr Wertschöpfung möglich. In Deutschland, wie in anderen Industrieländern auch, wächst die Arbeitsproduktivität seit Jahrzehnten beständig an. Allein zwischen 1991 und 2012 ist die Produktivität laut Statistischem Bundesamt pro Arbeitsstunde um rund 35 Prozent gestiegen. Um wieviel Prozent stiegen denn die Löhne in dieser Zeit? So gut wie gar nicht. Und damit wurden auch nicht 35 Prozent mehr in die Rentenkasse eingezahlt.

Zwischen den 1970ern und 1980ern waren die Zuwachsraten noch höher. Jedoch stiegen die Reallöhne in derselben Zeit deutlich geringer. Das heißt: Die gesellschaftliche Dividende von Entwicklung und Fortschritt wird seit Jahrzehnten nicht an die Arbeitenden weitergereicht (und somit auch nicht der Rentenkasse zugeführt), sondern mehrt den Profit von Kapitaleignern.

Der Umbau der Sozialsysteme – wie etwa in Deutschland durch die »Agenda 2010« – tut ein übriges. Auf die Beschäftigten wird Druck »von unten« aufgebaut. Wer mit geringeren Löhnen etc. nicht einverstanden ist, muss hartzen. Auch das schmälert die Rentenkasse.

Wie kann man trotz der veränderten Altersstruktur gute Renten sichern? Da zunehmend Roboter und Computertechnik herkömmliche Arbeitsplätze verdrängen werden, ist eine Veränderung des Systems der Rentenbeitragszahlung erforderlich. Die von den sogenannten Arbeitgebern an die Rentenkasse abzuführenden Beiträge dürfen nicht mehr an die Bruttolohnsumme des Unternehmens gekoppelt werden, sondern sind an den Gewinn der Unternehmen zu binden. Das wäre gerecht, auch für kleine Handwerksbetriebe.

Wolfgang Reinhardt, per E-Mail

Waffen sind gefährlicher

Zu jW vom 29. Mai: »Bundesamt unterstützt EU-Plastikverbot«

Es ist ohne jeden Zweifel notwendig, (…) gegen das Vermüllen von Wasser und Land auf dem gesamten Globus (durchzugreifen). Europa als Initiator – das hört sich nicht schlecht an. Aber der Krieg gegen Plastik kann nur ein Anfang für das Räumen unseres gemeinsam bewohnten Planeten von schädlichen Stoffen sein. Ungleich schädlicher sind die Waffensysteme, die hier produziert werden und letztlich nur auf den Tag ihres Einsatzes warten. Die Schwierigkeit besteht in diesem Fall darin, dass die Produzenten dieser Systeme in ihren Hirnkästen auf maximalen Profit dressierte graue Zellen besitzen (…).

Dr. agr. Günther Freudenberg, per E-Mail

Keine Distanzierung

Zu jW vom 30. Mai: »Tag der Krokodilstränen«

Wer der Meinung war, Deutschland würde durch die Anschläge von Solingen, Mölln und Hoyerswerda aufgerüttelt, musste sich eines Besseren belehren lassen. (…) Der reaktionäre Nationalismus ist zwischenzeitlich so ausgeprägt, dass Politiker, die Fremdenhass repräsentieren, in den deutschen Parlamenten ihre Mandate wahrnehmen. Dort kommt es sogar so weit, dass Parlamentarier der Meinung sind, sagen zu dürfen, dass sie bestimmte Mitbürger türkischer Herkunft nach Anatolien »entsorgen« möchten. (…) Ob dies allerdings die Mehrheit der politischen Ansichten in Deutschland darstellt, ist fraglich. Mit der Wahl der AfD in deutsche Parlamente hat unser Land einen erheblichen Schritt rückwärts gemacht. Diese Gruppierungen profitieren auch vom politischen Desinteresse der Nichtwähler und der aktiven Wahlverweigerer. (…) Die einzige Person, die hier Größe gezeigt hat, war Frau Genc selber. Sie alleine reichte die Hand zum Frieden und zur Versöhnung; bemerkenswert ist hierbei, dass nicht ein einziger AfD-Politiker bereit war zu erwähnen, dass man sich vom Mord an Frauen und Kindern distanziere.

Georg Dovermann, Bonn