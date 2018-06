Kritisch konform

»Nieder mit der roten Bourgeoisie!« Mit solchen Losungen forderten die jugoslawischen Studenten ein energisches Vorgehen gegen die Bereicherung der bürokratischen und politischen Eliten und eine ­Aufhebung bestehender Privilegien (Kundgebung am 3. Juni 1968 im Belgrader Universitätsviertel) Foto: picture-alliance/ dpa

Wenn von der Studentenbewegung oder den »Achtundsechzigern« gesprochen wird, richtet sich der Fokus zumeist auf Westeuropa oder die USA, es fallen Namen und Stichworte wie Rudi Dutschke, »Kommune 1«, »Frankfurter Schule«, Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno, »Pariser Mai«, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Wird überhaupt ein Blick über Westeuropa hinaus gewagt, dominieren die Ereignisse in Prag und Warschau mit der daran anschließenden politischen und militärischen Repression. Die intendierte ideologische Positionierung ist klar: Auf der politischen Bühne Westeuropas wurde gestritten, demonstriert, geliebt, getanzt und demokratisiert, während das sozialistische Osteuropa nur eine Antwort gekannt habe: Repression und Unterdrückung. Bei solch einer dichotomen Betrachtungsweise gibt es keine Grauschattierungen und systemische Alternativen, anders gelagerte Erfahrungen finden kaum Berücksichtigung. Solche sind zum Beispiel im sozialistischen Jugoslawien gemacht worden.

Staat und Gesellschaft der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien waren zwar Gegenstand von Analysen, insbesondere der Konflikt mit der Sowjetunion 1948 oder das Modell der Arbeiterselbstverwaltung wurden auch in der Bundesrepublik verfolgt und kommentiert – und zwar durchaus mit Sympathien. Die jugoslawischen »Achtundsechziger« hingegen wurden lange Zeit kaum erwähnt. Das wurde erst anders mit der 2011 von Boris Kanzleiter vorgelegten Studie »Die ›Rote Universität‹. Studentenbewegung und Linksopposition in Belgrad 1964–1975«, einer synthetisierenden historischen Analyse dieser sozialen Bewegung. Gemessen an ihrer ideologischen Formierung, ihrem Habitus, ihren Protestpraktiken und ihrer politischen Plattform entsprach die jugoslawische Studierendenbewegung am ehesten den Bewegungen ihrer westeuropäischen Kommilitoninnen.

Kritische Ereignisse und Momente

Die Begriffe »kritisches Ereignis« und »kritischer Moment« gehen auf den französischen Soziologen Pierre Bourdieu zurück und meinen den analytischen Versuch, Struktur und Ereignis zusammenzudenken. Obwohl selbst kein Historiker, leistete Bourdieu damit einen wichtigen Beitrag im Methodenstreit innerhalb der Geschichtswissenschaft – einem Streit, der sich zusammenfassen ließe als Auseinandersetzung zwischen einer konservativen, auf Personen und Ereignisse fokussierten Schule, und einer progressiven Forschungsrichtung, die Strukturen (soziale, ökonomische, gesellschaftliche) ins Blickfeld rückte. »Kritische Ereignisse« sind, grob vereinfachend gesprochen, durch latente Krisen begünstigte historische Geschehnisse, die zu einem qualitativen Umschlag bisher als anerkannt geltender Handlungs- und Interpretationsweisen führen. Der »kritische Moment« meint dagegen einen diese »kritischen Ereignisse« vermittelnden Verschränkungs- und Homogenisierungsprozess unterschiedlicher sozialer Akteure, der in letzter Konsequenz eine allgemeinen Krise hervorbringt und zu einem »sichtbaren Bruch« mit dem Gewohnten führt.

Als »kritisches Ereignis« im Falle der jugoslawischen Studentenbewegung kann die in der Nacht vom 2. zum 3. Juni 1968 eskalierte Prügelei zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen bezeichnet werden, die beide auf einen Konzerteinlass in einem von Studenten bewohnten Neubauviertel in Neu-Belgrad warteten. Auf der einen Seite die politisch nicht homogene und über bestehende staatliche Organisationsstrukturen kaum zu fassende Gruppe der Studierenden, auf der anderen Seite Jugendliche, die freiwillig am Aufbau des Landes teilnahmen. Nachdem es schon zu ernsthafteren Auseinandersetzungen zwischen dem Ordnungsdienst und den aufgebrachten Studenten vor dem Eingang zum Konzertsaal gekommen war, eskalierte der Konflikt mit dem Heranrücken einer Polizeieinheit, die mit Schlagstöcken und Tränengas ausgerüstet auf die Studierenden einprügelte. Nachdem eine Falschmeldung über den gewaltsamen Tod eines Studenten die Runde machte, spitzte sich die Situation noch einmal zu, die Studenten drückten die Polizisten in die Defensive und eroberten ein Feuerwehrauto, von dessen Dach aus sie während der Nacht politische Parolen und Forderungen artikulierten.

Radikalisierung und Besetzung

Am frühen Morgen des 3. Juni wurde ein Plenum des Universitätsausschusses des Belgrader Studentenbundes einberufen, an dem hochrangige Vertreter aus Wissenschaft und Politik teilnahmen. Die Teilnehmer solidarisierten sich mit den Studierenden und diskutierten über einen möglichen Streik an der gesamten Universität. Mit den Stimmen der Mehrheit wurde beschlossen, einen friedlichen Demonstrationszug zum Marx-Engels-Platz in der Innenstadt zu organisieren, um dort die studentischen Forderungen öffentlich zu artikulieren. Die Kolonne machte sich von der Studentensiedlung auf den Weg in die Innenstadt, die Demonstranten trugen Transparente, deren Botschaften zwar kritisch waren, aber doch auch ein ideologisches Einverständnis mit dem jugoslawischen Sozialismusmodell zum Ausdruck brachten. Unter Bannern mit Losungen wie »Tito – Partei«, »Studenten – Arbeiter«, »Nieder mit der roten Bourgeoisie« und »Haben wir eine Verfasssung?«, sangen die Teilnehmer die jugoslawische Nationalhymne, die Internationale und Partisanenlieder. Diese Haltung sowie die allgemeine Selbstwahrnehmung der Demonstranten als treue Bürgerinnen und Bürger des sozialistischen Staates waren wichtige Bausteine der Studentenbewegung und spielten im weiteren Verlauf der Protesthandlungen, in den politischen Verlautbarungen und Forderungen noch eine zentrale Rolle – was die konsternierte Staatsbürokratie vor Probleme stellte.

Der Protestzug wurde von einem gut ausgerüsteten und breiten Polizeikordon empfangen. Bekannte Politiker und Universitätsdozenten waren anwesend, um mit den Studierenden über einen Abbruch des Marsches zu debattieren. Während deren Vertreter mit Veljko Vlahovic, Chef der ideologischen Kommission des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens (BDKJ) und gleichermaßen angesehener wie beliebter Veteran des Spanischen Bürgerkrieges, diskutierten, kam es zu Handgreiflichkeiten mit der Polizei, die in einer regelrechten Gewaltorgie enden sollten. Angaben der Belgrader Gesundheitsämter zufolge wurden insgesamt 169 Personen verletzt, davon 134 Studenten.

Während der Sicherheitsapparat mit Brutalität Ruhe und Ordnung herzustellen versuchte, organisierten sich die Studierenden längst auch im Stadtzentrum an den unterschiedlichen Fakultäten, allen voran an der Philosophischen. Im dortigen Innenhof sammelten sich immer mehr Menschen, und der Fakultätsrat verkündete, dass sein Institut geschlossen in den Streik treten werde. Später am Tag beschloss der Universitätsrat einen siebentägigen Streik der gesamten Universität Belgrad. Am Nachmittag des 4. Juni wurde die Hochschule in »Rote Universität Karl Marx« umbenannt und ein dem Kommunisten und Dichter Wladimir Majakowski gewidmetes »Marschlied« geschrieben. Aus einem – oberflächlich betrachtet – banalen Anlass wuchsen die Ereignisse zu einer virulenten allgemeinen Krisensituation, zum »kritischen Moment« heran: Die größte Universität des Landes trat kollektiv in einen politisch motivierten Streik.

Am Eingang zum Universitätsgebäude wurde, neben den Porträts von Marx, Lenin und Staatspräsident Josip Broz Tito, ein Banner mit der Aufschrift »Rote Universität Karl Marx« ausgerollt. Titos Porträt wurde mit Bedacht ausgewählt: Es war ein Foto aus dem Partisanenkrieg, der Zeit des Volksbefreiungskampfes und der erst beginnenden gesellschaftlichen Umwälzungen in Jugoslawien. Das Bild symbolisierte eine Reinheit der Revolution, zu der die Studenten und ihre politischen Sympathisanten zurückkehren wollten.

Die Dynamik der Ereignisse zwischen dem 2. und 4. Juni 1968 beschleunigte ohne Zweifel die Politisierung der Studenten. Doch die Inhalte, die gesellschaftspolitische Tiefe der Analysen und Forderungen sowie die Einbindung der Proteste in einen größeren gesellschaftlichen und intellektuellen Zusammenhang zeugen davon, dass, bevor es zum »kritischen Ereignis« kam, das kognitive Grundgerüst schon vorhanden war, ohne das es eine »allgemeinen Krise«, einen »kritischen Moment« nicht gegeben hätte.

Linksradikale Programmatik

Die Programmatik der Belgrader Studentenbewegung war linksradikal. Und zwar in dem Sinne, dass jedwede Form hierarchisierter Gesellschaftsbeziehungen kritisiert und abgelehnt wurde. Sie war ferner insofern linksradikal, als die Studenten den eher kalkulierenden Politikstil des BDKJ ablehnten und den Marxismus als eine kritisch-wissenschaftliche Methode auffassten, mit der auch die sozialistischen Gesellschaften, allen voran die jugoslawische, untersucht werden müssten.

Soziale Ungleichheit, die Auswanderung einer immer größer werdenden Zahl von Jugoslawen ins Ausland, das uneingelöste Versprechen demokratischer Selbstverwaltungsbeziehungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen – die Protestierenden behandelten vorrangig Themen, die nicht unmittelbar studentische Probleme und Lebenslagen betrafen, sondern die gesamte Gesellschaft angingen. Die »Resolution der Studentendemonstration« forderte ein energisches Vorgehen gegen die Bereicherung der bürokratischen und politischen Eliten, eine Aufhebung bestehender Privilegien, den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, die Demokratisierung des BDKJ und der Medien sowie eine uneingeschränkte Meinungs-, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit. Erst im letzten Punkt wurden universitäre und primär studentische Probleme angesprochen, etwa die Verbesserung der materiellen Ausstattung der Universitäten, demokratische Mitwirkung der Studierenden in den Gremien und die demokratische Wahl des Lehrpersonals.

Die Studentenbewegung kritisierte zwar das Machtmonopol des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens, ließ aber auf Marschall Tito nichts kommen (hier mit seiner Ehefrau Jovanka 1956) Foto: picture-alliance / United Archives/TopFoto

Das »Politische Aktionsprogramm« vom 5. Juni 1968 war schließlich eine Plattform, auf der sowohl die Studierenden als auch die Mehrheit des Lehrpersonals sich zusammenfanden. Unterzeichnet wurde es vom Plenum des Universitätsausschusses des Studentenbundes, vom Universitätsausschuss des BDKJ an der Belgrader Universität sowie den Aktionsausschüssen der Studenten aller Fakultäten, höheren Schulen und Akademien in Belgrad. Somit besaß es als politisches Dokument eine demokratische Legitimierung, die auch der BDKJ und die Regierung nicht ignorieren konnten.

Dieses Papier war unterteilt in zwei thematische Blöcke, ein erster, längerer Teil befasste sich mit politischen und gesamtgesellschaftlichen Fragen, der zweite und kürzere Teil fokussierte auf hochschulpolitische Probleme. Im gesellschaftspolitischen Abschnitt wurde z. B. die »Sicherstellung des Rechts auf Arbeit für alle arbeitenden Menschen« eingefordert. Damit zielte man nicht nur auf die wachsende Arbeitsmigration nach Westeuropa, sondern kritisierte auch die wachsende Kluft zwischen arm und reich im gesamten Land wie auch zwischen den Teilrepubliken. Betont wurden zudem die unzureichende Durchsetzung der Selbstverwaltungsbeziehungen und das trotz Parteireform nicht aufgegebene politische Monopol des BDKJ. Will man den ideologischen Kern aus dem Aktionsprogramm herausdestillieren, so scheinen zwei zentrale Elemente durch: soziale Gerechtigkeit und umfassende Demokratisierung – eine sozialistische Demokratie, die in Jugoslawien wie international zum Ankerpunkt der »Neuen Linken« wurde.

Das Belgrader Aktionsprogramm sowie der »Aufruf der Revolutionären Studenten der Sozialistischen Universität ›Sieben Sekretäre des SKOJ‹« (Kommunistischer Jugendbund Jugoslawiens) aus Zagreb stellen wohl die beiden wichtigsten Dokumente der jugoslawischen Studentenbewegung dar, und doch haftete beiden etwas ideologisch Unvollkommenes, Ungesagtes an. Sie erweckten den Eindruck, als würden sie – im Gegensatz zu ihren Kommilitonen in Westeuropa – weniger kritisch und eher systemkonform argumentieren. Zieht man noch das allseits formulierte Bekenntnis »Wir haben kein besonderes Programm, unser Programm ist das Programm der fortschrittlichsten Kräfte der Gesellschaft, das Programm des Bundes Kommunisten Jugoslawiens und die Verfassung« hinzu, verstärkt sich der Eindruck, dass diese Bewegung weder linksradikal war noch das System in Frage stellte. Doch dieser Eindruck geht auf eine kontextbedingte Besonderheit der jugoslawischen Studentenbewegung zurück. Ihr programmatisches Profil erhielt sie durch Debatten, Analysen, Kritiken und künstlerische Produktionen marxistisch orientierter oder sich als Marxisten, Kommunisten oder Sozialisten verstehender Intellektueller.

Sozialistischer Konsens

Von höchster Bedeutung waren hier die Arbeiten und Beiträge der um die seit 1964 in Zagreb herausgegebenen Zeitschrift Praxis versammelten Philosophen, Soziologen und Historiker. Hinzu kamen Interventionen aus der Kulturszene, die seit dem Bruch mit der Sowjetunion enorm angewachsen war und sich insbesondere in gesellschaftskritischen Film- und Theaterproduktionen niederschlug. Das Internationale Festival des studentischen Theaters in Zagreb, der »Neue jugoslawische Film« – später als »Schwarze Welle« bezeichnet und bekannt geworden – sowie zahlreiche freie Theaterprojekte trugen zur Herausbildung eines linken Milieus und zur Politisierung der Studierenden bei. Sich der Neuen Linken zugehörig fühlend, verhielten sich die jugoslawischen Linksoppositionellen gleichermaßen kritisch gegenüber den klassischen Parteien der Arbeiterbewegung – der Sozialdemokratie und den verschiedenen kommunistischen Parteien – wie auch gegenüber jenen politischen Gruppierungen, die das kapitalistische Wirtschaftssystem und die liberale Demokratie vertraten und verteidigten. Sie selbst betrachteten sich als Wahrer kommunistischer und sozialistischer Ideale gegen die Deformationen durch »offizielle« linke Parteien.

Im jugoslawischen Kontext jedoch verstand sich der BDKJ spätestens seit 1948 als eben genau das – als linkssozialistische Alternative zu den kommunistischen Parteien aus den Staaten des Warschauer Vertrags, zu den westeuropäischen Sozialdemokratien wie zu den liberalen und konservativen Befürwortern des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Eine klare, kompromisslose Haltung war im jugoslawischen Fall ungleich schwieriger zu formulieren als im Westen, nicht zuletzt weil der jugoslawische Staat mit der Einführung der Arbeiterselbstverwaltung tatsächlich alternative Wege der unmittelbaren demokratischen Mitsprache und Ordnung der Eigentumsverhältnisse beschritten hatte. Was die radikale Linke in Jugoslawien politisch glaubwürdig machen konnte, war ihre öffentlich erklärte grundsätzliche Unterstützung jener Arbeiterselbstverwaltung sowie das Verfahren, die Alltagspraxis am proklamierten Ideal zu messen und davon abweichende Erscheinungen zu kritisieren. Der Spagat, den die Studentenbewegung und ihre intellektuellen Fürsprecher vollbringen mussten, bestand folgerichtig in der nachvollziehbaren Formulierung einer substantiellen Kritik an der Herrschaftspraxis des politischen Establishments, ohne dabei den sozialistischen Grundkonsens aufzukündigen.

Es muss hinzugefügt werden, dass die sehr agilen marxistischen Intellektuellen um das Zeitschriftenprojekt Praxis – genannt seien hier lediglich die international bekanntesten Akteure Gajo Petrovic, Predrag Vranicki, Verfasser einer auch bei Suhrkamp erschienenen zweibändigen Studie zur »Geschichte des Marxismus«, oder der ebenfalls in der BRD übersetzte Philosoph Mihailo Markovic – sich nach dem Kominform-Konflikt von 1948 zunächst noch im Einklang mit der Staatspolitik befanden und eine grundsätzliche Kritik der Herrschaftspraktiken und der Demokratiefeindlichkeit in der Sowjetunion formulierten. Die meisten Redakteure und Mitarbeiter waren ohnehin Mitglieder des BDKJ, und als solche sahen sie in ihrer wissenschaftlichen Arbeit einen relevanten Beitrag zum Ausbau einer demokratischen und sozialistischen Alternative in Jugoslawien. Konfliktbeladen wurde die Beziehung zu Staat und Partei erst, als sie sich kritisch der gesellschaftlichen Wirklichkeit im Land zuwandten.

Für die ideologische und habituelle Selbstwahrnehmung des jugoslawischen linksradikalen Milieus spielte auch die Sommerschule auf der Insel Korcula eine wichtige Rolle. Dort trafen sich die führenden Köpfe der internationalen Neuen Linken, um sozialistische Alternativen öffentlich zu diskutieren – Herbert Marcuse, Ernst Bloch, Iring Fetscher, der junge Jürgen Habermas, der polnische Philosoph Leszek Kolakowski, Karel Kosik oder Agnes Heller zählten zu den regelmäßigen Teilnehmern.

Mit diesem kulturellen und politischen Rüstzeug an Erfahrungen und Überzeugungen ausgerüstet, nahmen sich die Studierenden und deren Sympathisanten als radikale Aufklärer des jugoslawischen Selbstverwaltungssozialismus wahr, was zu einer irreparablen Entfremdung vom BDKJ führte.

Staatliche Reaktion

Die staatliche Reaktion auf die Universitätsbesetzung fiel zurückhaltend repressiv aus. Nachdem Tito in einer öffentlich übertragenen Ansprache am 9. Juni die Forderungen der Studierenden als politisch legitim bezeichnet hatte, trat die Bewegung in die Phase des Niedergangs ein. Der Streik wurde an den meisten Fakultäten abgebrochen, lediglich an der Philosophischen Fakultät blieben viele skeptisch und versuchten den Protest weiterzutragen. Damit befanden sie sich aber auf unsicherem Terrain, denn in der öffentlichen Wahrnehmung und Berichterstattung überwog die Meinung, nun gäbe es keinen Grund mehr zu streiken, die Forderungen seien von höchster Stelle abgenickt worden und das sozialistische Modell Jugoslawiens habe einmal mehr seine integrativen Kapazitäten und seine ideologische Inklusivität bewiesen.

Erst im Laufe der 1970er Jahre kam es zu härten Repressionsmaßnahmen. Politisch aktive Studierende wurden politisch unter Druck gesetzt und zeitweise inhaftiert, in Belgrad verloren Praxis-Mitarbeiter ihre Lehrbefugnisse, die Zeitschrift wurde 1974 auf politischen und finanziellen Druck hin eingestellt. Geblieben ist von der jugoslawischen Studierendenbewegung in der Folge nur ein kleiner Kern linksradikaler Aktivisten, die sich in den 1980er Jahren gegen den aufkommenden Nationalismus oder in den 1990er Jahren in der Antikriegsbewegung engagierten.