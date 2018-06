Schuld ist Erdogan

Auch wenn er für Vieles verantwortlich ist, die Lira hat Erdogan nicht im Alleingang in die Knie gezwungen Foto: Umit Bektas/REUTERS

Wer ist schuld, dass die Türkische Lira abstürzt? Erdogan natürlich. Wer ist schuld, dass die Türkei plötzlich ein Wirtschaftsproblem hat? Natürlich Erdogan.

Das hören und lesen wir in deutschen Medien, allen voran Spiegel online und der Welt. In der Springer-Zeitung hat der Starjournalist Holger Zschäpitz schon Ende vergangenen Jahres den türkischen Präsidenten scharf gerügt, weil er sich einer Zinserhöhung der Zentralbank entgegengestellt und damit die Währung Lira zur schwächsten des Jahres 2017 gemacht hat. (Die venezolanische Währung hat er wohl ganz übersehen.) Der Spiegel machte sich Mitte Mai die Mühe, Gründe dafür zu finden, warum Herr Erdogan schuld an der Misere ist. Die Zeitschrift beruft sich dabei auf die Nachrichtenagentur Bloomberg, welche wiederum »Experten« befragt hat, die feststellen, »dass es der Staatschef selbst ist, der die Investoren mit seinem Kurs verschreckt«. Die Logik der Experten ist einfach: Eine Flucht aus Anlagen in Türkischen Lira sei möglich, wenn a) entweder das Wachstum in der Türkei nachlasse oder b) das Wirtschaftswachstum in der übrigen Welt stärker werde oder c) die Geldpolitik zu locker sei. Da all das nicht zutreffe, komme also nur Möglichkeit d) in Frage, dass es nämlich die Politik von Recep Tayyip Erdogan sein müsse, die an der Misere schuld sei.

Die Argumentation dürfte selbst regelmäßige Leser von Spiegel online oder auch Bloomberg kaum überzeugen. Aber Besseres wird auch in anderen Zeitungen nicht geboten. Es gilt in rechten und liberalen Medien gleichermaßen die Wahrheit, dass Erdogan ein Diktator ist, dass er auch wirtschaftlich die Sache vergeigt hat und daher – kurzer Jubel – sein Sieg bei der Präsidentenwahl am 24. Juni nicht mehr sicher ist.

Die proislamische AKP (Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung) und ihr Chef Erdogan kamen 2002 im Gefolge einer tiefen Wirtschaftskrise an die Regierung. Diese Krise kam damals (wie heute) von außen. Die Riesenspekulationswelle in Aktien war 2000 plötzlich zusammengebrochen. Die »Investoren« zogen ihr liquides Geldkapital aus allen Randregionen zurück. Besonders betroffen waren die Schwellenländer, die zuvor von regem Kapitalzufluss begünstigt waren. Die entscheidenden wirtschaftspolitischen Schritte in der Türkei waren 1989 (Liberalisierung des Kapitalverkehrs) und 1996 (Beitritt zur EU-Zollunion) geschehen. Das Land war dem Hin und Herschwappen der Kapitalbewegungen ausgeliefert. Die AKP hat daran seit 2002 nichts geändert. Insofern kann man sagen, dass Erdogan an der jetzigen beginnenden Krise mitschuldig ist.

Noch steht nicht fest, dass die Krise ihren Lauf nimmt. Am vergangenen Dienstag hat die Zentralbank die Zinsen auf breiter Front kräftig erhöht. Der Verfall der Währung konnte zunächst damit angehalten werden. Nicht sicher ist schließlich auch, ob die ökonomischen Krisenzeichen in vielen Ländern sich zu einem Finanzabsturz und einer Rezession bündeln. Dafür kann der böse Diktator Erdogan dann aber ausnahmsweise nichts.