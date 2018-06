Aufruf zu Mieterdemo in Hamburg

Das Netzwerk »Recht auf Stadt Hamburg« veröffentlichte am Freitag folgende Pressemitteilung:

Berlin, Leipzig, Göttingen, Düsseldorf, Nürnberg oder auch Stuttgart – seit Wochen protestieren Menschen bundesweit gegen den Mietwahnsinn, diesen Samstag geht Hamburg auf die Straße.

Ein Bündnis aus rund 130 Gruppen, Initiativen, Vereinen, Verbänden, sozialen Einrichtungen und Kultureinrichtungen ruft am Samstag, dem 2. Juni, zu einer Demonstration als Zeichen gegen den Mietwahnsinn in Hamburg auf. Um 13 Uhr geht es am Spielbudenplatz los. Zunächst Richtung Schanzenviertel, dann die Feldstraße hoch Richtung Gänsemarkt, den Jungfernstieg entlang zum Rathaus und schlussendlich über die Mönckebergstraße zum vom Abriss bedrohten City-Hof.

In ganz Deutschland wird der Unmut über steigende Mieten laut. Am 14. April dieses Jahres gingen in Berlin rund 25.000 Menschen gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn auf die Straße. Nun will Hamburg ein Zeichen setzen. »Das bedingungslose Vertrauen des Senats in den Markt hat sich als falsch erwiesen«, sagte Christina Zeh, aktiv bei »Pro Wohnen Ottensen«, dazu. »Auch die vor drei Jahren eingeführte Mietpreisbremse ist nicht mehr als ein zahnloser Tiger.«

Es geht jedoch nicht nur um Wohnungsmieten, auch nachbarschaftliches Kleingewerbe bangt um seine Existenz. Noch schlimmer steht es um die, die erst gar keine vernünftige Wohnung haben: Menschen, die jahrelang in temporären Unterkünften »geparkt« sind, wie Obdachlose. Aber auch Bauwagenplätze müssen regelmäßig um ihre Daseinsberechtigung kämpfen. Bei Quadratmeterpreisen von bis zu 30 Euro, wie sie das Unternehmen Akelius verlangt, sind längst nicht mehr nur einkommensschwache Haushalte von Verdrängung bedroht, sondern auch die Mittelschicht. Wohnen wird immer mehr zu einem Luxus, dabei verstehen laut einer Studie der Caritas 93 Prozent der Deutschen Wohnen als ein Menschenrecht.

Weitere Informationen: www.mietenmove.org

Andrej Hunko, europapolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, erklärte anlässlich des Besuches des deutschen Außenministers Heiko Maas in der Ukraine am Freitag in einer Pressemitteilung:

Ich erwarte, dass Heiko Maas die ukrainische Regierung in aller Form davor warnt, ihr militärisches Vorgehen in der Ostukraine zu eskalieren. Gerade hat die zynische Inszenierung des angeblichen Todes von Arkadi Babtschenko unterstrichen, dass die Poroschenko-Regierung unberechenbar ist.

In den letzten Tagen verdichten sich die Hinweise auf eine erneute gewalttätige Offensive der ukrainischen Armee und der rechtsradikalen Bataillone. Jetzt warnt auch die OSZE vor einer Eskalation des Kriegs im Donbass. Seit Wochen gibt es Anzeichen, dass die ukrainische Regierung die anstehende Fußball-WM in Russland nutzen könnte, um eine militärische Großoffensive in der geschundenen Region zu starten. (…)

Ich fordere Heiko Maas auf, gegenüber Kiew deutlich zu machen, dass eine neue Eskalation nicht hingenommen wird. Die OSZE und die EU-Staaten müssen endlich zur Kenntnis nehmen, dass Präsident Poroschenko offen erklärt, er sehe sich nicht an das Minsk-Abkommen gebunden. Das Gesetz zur Wiederherstellung der ukrainischen Souveränität über die temporär besetzten Gebiete der Regionen Donezk und Lugansk bietet ebenso Anlass zur Sorge wie die gegenwärtig stattfindenden Militärmanöver »Atlantic Resolve III« und »Saber Strike 18« in Osteuropa.