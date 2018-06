Venezuela lässt Gefangene frei

Caracas. In Venezuela sollte am Freitag (Ortszeit) der Prozess zur Freilassung Gefangener beginnen, die wegen politisch begründeter Gewalttaten inhaftiert sind. Das kündigte Informationsminister Jorge Rodríguez am Donnerstag nach einem Treffen von Staatschef Nicolás Maduro und vier oppositionellen Gouverneuren an. Der Prozess, den Angeklagten Erleichterungen zu gewähren, werde von den Mitgliedern der Wahrheitskommission der Verfassunggebenden Versammlung durchgeführt, sagte der Minister. Die Gouverneure sollen Garanten für die Umsetzung sein. (Xinhua/jW)