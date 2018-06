Preisstopp

Nach Protesten hat Jordaniens König Abdullah II. am Freitag angeordnet, die Preise für Strom und Benzin einzufrieren. Premierminister Hani Mulki sagte, er habe den betroffenen Ministerien einen Brief mit dem Verbot weiterer Steigerungen für den laufenden Monat übersandt, weil man die ökonomischen Bedingungen während des Ramadan habe berücksichtigen müssen. Am Donnerstag und Freitag (Foto aus Amman) waren Tausende Menschen in Jordanien auf die Straße gegangen, nachdem die Regierung eine Steigerung der Energiepreise um 23,5 Prozent beschlossen hatte. (Xinhua/jW)