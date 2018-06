Brasiliens Ölarbeiter brechen Streik ab

Rio de Janeiro. In Brasilien haben die streikenden Erdölarbeiter am Donnerstag (Ortszeit) entschieden, ihren am Mittwoch begonnenen, ursprünglich auf drei Tage angesetzten Ausstand vorzeitig abzubrechen. Sie reagierten damit auf ein Gerichtsurteil, das von den Gewerkschaften Entschädigungszahlungen von mehr als einer halben Million US-Dollar für jeden Streiktag verlangte. Die größte Beschäftigtenorganisation der Branche, FUP, kritisierte das Urteil als Versuch der Kriminalisierung der Gewerkschaftsbewegung. (Xinhua/jW)