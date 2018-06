New York. Der UN-Sicherheitsrat hat hochrangigen südsudanesischen Regierungsvertretern wegen Verstoßes gegen eine Waffenruhe mit Sanktionen gedroht. Das Gremium verabschiedete am Donnerstag (Ortszeit) in New York eine Resolution, in der von UN-Generalsekretär António Guterres bis Ende Juni ein Bericht erbeten wird, ob weiter gekämpft werde. (dpa/jW)