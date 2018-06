Zunehmende Gewalt in Ostukraine

Kiew. Die OSZE-Beobachter in der Ostukraine beklagen zunehmende Gewalt zwischen Regierungstruppen und den Einheiten der international nicht anerkannten »Volksrepubliken«. »Mitte Mai haben wir die größte Anzahl von Waffenstillstandsverletzungen in diesem Jahr gesehen«, sagte der Vizechef der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Alexander Hug. Im Mai habe die OSZE mehr als 27.000 Verstöße registriert, im April waren es 18.000.

Bundesaußenminister Heiko Maas machte sich am Freitag an der Frontlinie zusammen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Pawlo Klimkin ein Bild von der Lage. (dpa/jW)