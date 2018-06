Brüssel. Die Staaten des »Nordatlantikpaktes« haben Moskau am Donnerstag während einer Sitzung des NATO-Russland-Rates über ein im Herbst geplantes Großmanöver im nordöstlichen Bündnisgebiet informiert. An der Übung mit dem Namen »Trident Juncture« (Dreizackiger Verbindungspunkt) werden nach jüngsten Angaben rund 40.000 Soldaten teilnehmen. Allein rund 8.000 davon will Deutschland stellen. (dpa/jW)